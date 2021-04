Poznań: Złodzieje wynieśli ze sklepu towar wart kilka tys. zł

Jak poinformowała w piątek st.sierż. Marta Mróz z KMP w Poznaniu, "policjanci z poznańskiego Grunwaldu otrzymali wezwanie dotyczące włamania do sklepu spożywczego przy ulicy Swoboda w Poznaniu. Na miejscu, okazało się, że nieznani sprawcy wybili szybę i weszli do lokalu, skąd zabrali towar wart kilka tysięcy złotych. Na miejsce zdarzenia został wezwany również policjant z psem służbowym z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych, który sprawdzał okoliczny teren w poszukiwaniu sprawców" - wskazała.

"W pewnym momencie pies podjął trop, a funkcjonariusz zauważył dwóch mężczyzn, którzy na jego widok zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu w rejonie ulicy Ognik mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariusza. Mundurowi szybko ustalili, że sprawców włamania było trzech" - dodała.

W tym samym czasie policjanci z referatu wywiadowczego patrolowali inny teren w poszukiwaniu kolejnego włamywacza. Po chwili, w rejonie ulicy Swoboda zobaczyli młodego mężczyznę, który na ich widok zaczął się nerwowo zachowywać.

"Policjanci wylegitymowali go i ustalili, że on również miał związek z tą sprawą. Wszyscy młodzi mężczyźni zostali zatrzymani. W trakcie przeszukania jednej z piwnic, gdzie wcześniej przebywali sprawcy, mundurowi odzyskali skradziony towar - wyroby tytoniowe i alkohol. Jak się jednak okazało, to niejedyne przestępstwo, jakie mieli na swoim koncie. W przeddzień tego zdarzenia 20-latkowie, popełnili jeszcze trzy inne przestępstwa" - podała.

Przestępstwa te dotyczyły kradzieży roweru przy ulicy Płomiennej, uszkodzenia szyby w pojeździe i kradzieży z wnętrza tego samochodu rzeczy osobistych właściciela, a także uszkodzenia luterka od samochodu, który stał zaparkowany przy ulicy Świt.

Za wszystkie te czyny mężczyźni otrzymali po cztery zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia.