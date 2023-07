Wynagrodzenia pracowników sieci handlowych stale rosną. Sklepy oferują swoim pracownikom również wiele benefitów, takich jak dostęp do prywatnej opieki medycznej, paczki dla dzieci oraz świąteczne i jubileuszowe premie. Ile można zarobić w Aldi, Kauflandzie oraz w Lidlu?

Praca w Lidlu, Aldi i Kauflandzie, fot. shutterstock

Początkujący sprzedawca w Aldi zarobi od 3860 zł do 4410 zł brutto.

Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi w Kauflandzie od 4200 zł do 5200 zł brutto.

Po podwyżkach w styczniu 2023 roku, osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają od 4200 do 5150 zł brutto.

Praca w Aldi

Aldi zatrudnia obecnie ponad 4500 osób w Polsce. Od 31 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 zatrudnienie pracowników sieci wzrosło o ponad tysiąc osób. W tym roku, w związku z otwarciami nowych sklepów, zespół powiększy się o prawie 700 pracowników. Obecnie w całej sieci w Polsce istnieje ponad 450 stanowisk kierowniczych, z czego 63% zajmują kobiety.

Ile zarabiają pracownicy Aldi?

Od początku lipca br. wzrosły zarobki pracowników w sklepach Aldi. Po zmianie początkujący sprzedawca zarobi od 3860 zł do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć już na pensję 4260 – 4810 zł brutto. Wynagrodzenia kierowników sklepów kształtują się od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia.

Bez względu na stanowisko, każdy nowy pracownik w Aldi zatrudniany jest z pominięciem trzymiesięcznego okresu próbnego. Umowa na czas nieokreślony podpisywana jest z pracownikami po roku pracy.

Sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje.

Jakie wynagrodzenia oferuje Kaufland?

W Polsce Kaufland posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.

- W wyniku corocznej podwyżki, która nastąpiła na początku tego roku, wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi obecnie od 4200 zł do 5200 zł brutto, w zależności od lokalizacji i stażu pracy. Na wspomniane podwyżki dla pracowników przeznaczyliśmy w tym roku 120 mln zł - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Sytuacja personalna w naszych placówkach jest nieustannie monitorowana, co pozwala nam zapewnić najwyższy standard usług, mimo okresowo wzmożonego ruchu w wybranych marketach, m.in. w miejscowościach turystycznych w okresie letnim - tłumaczy Maja Szewczyk.

- Organizując pracę w sklepach naszej sieci, uwzględniamy wiele czynników, w tym efekty sezonowe i wzmożony ruch w regionach chętnie odwiedzanych przez turystów - mówi.

Ile zarabia się w Lidlu?

Po podwyżkach w styczniu 2023 roku, osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają na początek od 4200 do 5150 zł brutto. Po roku pracy od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach od 4600 do 5600 zł brutto.

Załoga magazynów z kolei zarabia na początku od 4800 do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 do 5800 zł brutto. Trzyletni staż oznacza wynagrodzenie od 5650 do 6050 zł brutto.

Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć menadżerowie sklepów, którzy dopiero rozpoczynają pracę na swoim stanowisku. W pierwszym roku otrzymują oni od 6700 do 7000 zł brutto, w kolejnym od 7000 do 7400 zł brutto, a po dwóch latach – od 7800 do 8300 zł brutto. Każdemu z nich przysługuje również samochód służbowy.

Lidl rekrutuje wśród młodych. Oferuje im 8000 zł brutto miesięcznie

Ruszyła rekrutacja do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, w ramach którego sieć poszukuje absolwentów oraz studentów ostatniego roku, którzy wezmą udział w 18-miesięcznym programie stażowym. Na uczestników czeka wynagrodzenie w wysokości 8000 zł brutto miesięcznie, pakiet benefitów oraz perspektywa rozwoju i awansu.

Poszukiwani są absolwenci studiów magisterskich i inżynierskich do 2 lat po ukończeniu studiów lub studenci ostatniego roku, gotowi podjąć pracę na pełny etat przez 18 miesięcy. Celem programu jest wdrożenie oraz wykształcenie kadry zarządzającej i eksperckiej.

Jak dostać się do programu Trainee w Lidlu?

Program Trainee obejmuje pracę w wielu obszarach. Na początku wybrane na drodze rekrutacji osoby poznają pracę w sklepie Lidl Polska – będą miały możliwość pracy na stanowiskach Pracownik Sklepu, Zastępca Managera Sklepu oraz Manager Sklepu. Następnie przez 4 miesiące w Dziale Logistyki będą pracować jako Pracownik Magazynu lub Kierownik Sekcji. Kolejne etapy odbędą się w Centrali Lidl Polska w Jankowicach k. Poznania, oraz w Centrali Lidl International w Niemczech podczas międzynarodowego szkolenia.

