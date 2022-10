„Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!” – brzmi hasło najnowszej kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej sieci Lidl Polska. Sieć, świętująca obecnie w Polsce swoje 20-lecie, poszukuje aż 1000 osób do pracy w sklepach i magazynach. W tej chwili w ponad 800 sklepach Lidl Polska pracuje około 25 000 osób.

Lidl obchodzi swoje 20-lecie w Polsce/ fot. mat. prasowe

Praca w Lidlu: Rekrutacja obejmie 100 osób

W 2022 roku sieć zatrudniła ponad 3000 pracowników, a teraz poszukuje 1000 kolejnych. „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!“ to najnowsza kampania employer brandingowa sieci, która ma zachęcić niezdecydowanych do podjęcia zatrudnienia właśnie w szeregach marki, a także pokazać benefity, na które mogą liczyć jej pracownicy.

Lidl Polska: zarobki 2022

Jest ich sporo: na przykład konkurencyjne warunki zatrudnienia oferowane przez sieć handlową. Pracownicy sklepów zarabiają od 3 750 zł brutto do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pensja wynosi od 3 850 zł brutto do 4 800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy: od 4100 zł brutto do 5 050 zł brutto.

CZYTAJ TAKŻE: Praca w handlu: Lidl vs. Biedronka. Ile zarabia kasjer?

Z kolei rozpoczynający pracę komisjoner towaru w magazynie otrzymuje pensję w wysokości od 4 350 zł brutto do 4 750 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 4 550 zł brutto do 5 000 zł brutto, a po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 800 zł brutto do 5 250 zł brutto.

Sieć podkreśla, że zatrudnia na lata, o czym świadczą atrakcyjne warunki zatrudnienia, które zapewnia swoim pracownikom. Stabilna jest również pozycja pracodawcy: pomimo zmian na rynku pracy, branża handlowa nadal dobrze funkcjonuje.

CZYTAJ TAKŻE: Lidl rekrutuje do pracy uchodźców. Zapewnia naukę jęz. polskiego

Lidl Polska: benefity w pracy

Lidl Polska zapewnia swojemu zespołowi także szereg benefitów pozapłacowych, takich jak: umowa o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą skorzystać z konsultacji psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy: sieć promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl