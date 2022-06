Praca w Netto w niehandlowe niedziele od 0:15? Związkowcy protestują

Data: 07-06-2022, 17:29

Zarząd Netto proponuje, aby możliwe było rozpoczęcie pracy w sklepie o godz. 0:15 w dniach objętych zakazem handlu. Zakładowa Solidarność mocno protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Zarząd Netto proponuje, aby możliwe było rozpoczęcie pracy w sklepie o godz. 0:15 w dniach objętych zakazem handlu. fot. shutterstock

Praca w Netto od 0:15 w niehandlowe niedziele?

Jak poinformowała NSZZ Solidarność w Netto, zarząd sieci proponuje zmiany w regulaminie pracy. Najistotniejsza zmiana ma polegać na tym, aby możliwe było rozpoczęcie pracy w sklepie o godz. 0:15 w dniach objętych zakazem handlu.

OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Przy obecnej liczbie pracowników zatrudnionych w sklepach, proponowana zmiana może uniemożliwić zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników na poszczególnych zmianach dziennych. Tym bardziej, że po konsultacjach z pracownikami, można stwierdzić, że obecna liczba pracowników zatrudnionych w sklepach jest niewystarczająca, pracownicy są przemęczeni i pracują w ogromnym stresie starając się spełnić oczekiwania pracodawcy - czytamy w uzasadnieniu.

Solidarność nie zgadza się na nowe godziny pracy w Netto

Ponadto, w ocenie związkowców, proponowane zmiany w Regulaminie Pracy doprowadziłyby do tego, że czas pracy rozpoczynałby się w godzinach nocnych.

- Natomiast pracodawca nie proponuje rozwiązań dot. dojazdu pracowników do pracy (w nocy przerwa w pracy komunikacji miejskiej), również pracownicy dojeżdżający z okolicznych miejscowości mieliby utrudniony dojazd do pracy. Wysokość wynagrodzenia w Netto Sp. z o.o. nie daje możliwości dojazdu do pracy samochodami „Taxi”, a wielu przypadkach byłoby to konieczne - piszą.

Reasumując, OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany do Regulaminu Pracy w Netto Sp. z o.o., stojąc na stanowisku, że pracodawca biorąc pod uwagę zmiany w planie dostaw powinien kierować się szeroko rozumianym dobrem firmy i wziąć pod uwagę możliwości pracowników tym bardziej, że pracownicy zatrudnieni w firmie są filarem zakładu pracy."