Praca w sklepach. Poradnik w jęz. ukraińskim i polskim (Робота для українців у магазинах)

Зараз до Польщі прибуло майже два мільйони біженців з України. Частина з них може знайти роботу в сфері торгівлі. Що їм запропонують мережі Aldi, Lidl, Żabka, Biedronka та Kaufland?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 29-03-2022, 11:19

Poradnik dla Ukraińców nt. pracy w sklepach, fot. shutterstock

З 24 лютого українців у Польщі стає все більше

24 лютого російські війська перетнули кордон з Україною. Почалася і продовжує тривати війна. У Польщі, за різними оцінками, знаходиться понад мільйон українців, які прибули сюди ще до збройного конфлікту. Багато з них працюють у сфері торгівлі. До Польщі в пошуках притулку прибули майже два мільйони біженців, це переважно українські жінки та люди похилого віку.

Мацей Пташинський, віце-президент Польської торгової палати, підкреслює, що громадяни України складають важливу та чисельну групу працівників сфери торгівлі в Польщі.

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– Індустрія роздрібної торгівлі довгий час боролася з кадровим дефіцитом, особливо в епоху пандемії. Це стосується в першу чергу, але не виключно, більших міст, де часто за прилавками магазинів можна зустріти громадян України. Вони також працюють в логістиці, на складах і на виробництві. Польща, як сусід і культурно близька країна, є природним місцем міграції для українців, які є цінними працівниками – каже Пташинський.

Рената Юшкевич, президент POHiD (Польська організація торгівлі і дистрибуції), запевняє, що галузь готова набирати кандидатів з України. – Безумовно, значна частина біженців, які приїжджають до Польщі, зможуть знайти роботу в торгівельних мережах, об’єднаних у POHiD. Наша пропозиція допомоги стосується забезпечення робочими місцями та надання підтримки в нашій країні, – каже вона.

Від початку війни лунали пропозиції, щоб українців приймати на роботу за більш спрощеною процедурою, ніж раніше. Зокрема Польська організація торгівлі і дистрибуції та Польська торгова палата звернулися до уряду Польщі з проханням запровадити спрощену процедуру працевлаштування громадян України та легалізації їхнього перебування в Польщі.

Номер PESEL – основа діяльності на ринку праці

Уряд відповів на ці звернення. У суботу 12 березня Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Як правило, нові рішення наберуть чинності з дня їх опублікування в «Законодавчому віснику» та матимуть зворотну дію з 24 лютого 2022 року. Відповідно до положень Закону громадяни України, які залишили батьківщину внаслідок російської агресії, зможуть легально проживати в Польщі протягом 18 місяців.

А як щодо доступу до роботи? Кшиштоф Інглот, експерт з питань ринку праці компанії Personnel Service пояснює, що люди, які після 24 лютого цього року перетнули кордон з Польщею, можуть легально перебувати тут протягом 18 місяців.

- Для цих людей дуже важливо отримати номер PESEL, який буде присвоюватися за прискореною та спрощеною процедурою. Цей номер також буде підставою для діяльності на ринку праці та єдиним обов’язком з боку громадянина України. Адже після прийняття на роботу саме роботодавець зобов’язаний протягом 14 днів повідомити про працевлаштування громадянина України, який після 24 лютого 2022 року перетнув кордон Польщі, – пояснює він.

У сфері торгівлі українці можуть знайти роботу, зокрема касиром, продавцем, працівником служби підтримки збуту, працівником складу, водієм або оператором навантажувача. Ось кілька прикладів торгових мереж, де українці можуть знайти роботу. Мережі підготувалися до набору особливим чином. Вони надають багато інформації про підбір персоналу українською мовою, також наймають перекладачів або людей для роботи у відділах кадрів зі знанням цієї мови. Також магазини надають різну підтримку новоприйнятим людям з України.

Aldi пропонує законодавчу підтримку

- Ми підготували спрощену процедуру працевлаштування не лише для сімей наших українських працівників, а й для всіх громадян України, які шукають роботу та хочуть працювати в нашій мережі. Ми гарантуємо законодавчий супровід у сфері формальностей, пов’язаних з легалізацією перебування в Польщі або отриманням дозволу на роботу. Мережа також працює над наданням психологічної допомоги всім своїм співробітникам, незалежно від національності, – розповідає ресурсу portalspozywczy.pl Анна Голеньовська, директор відділу кадрів компанії Aldi Polska.

- Крім того, у кожній із програм, підготовлених і впроваджених дискаунтером, відносно українських співробітників нашої мережі в Польщі строкові договори будуть змінені на безстрокові (укладені на невизначений термін), а люди, які приймають біженців, отримають спеціальні, багаторазові поповнення карток передоплати вартістю від 1000 злотих за покупки в магазинах Aldi. Також ми пропонуємо безкоштовний 6-місячний медичний пакет для сімей працівників з України, які прийняли рішення повернутися в Україну, – пояснює вона.

– Але варто наголосити, що через специфіку роботи, яку пропонує мережа, необхідне базове знання польської мови на рівні, достатньому для спілкування. Усі подробиці про вільні вакансії можна знайти на сайті www.praca.aldi.pl – резюмує Анна Голеньовська.

Мережа Biedronka спрощує працевлаштування українців

В умовах російської агресії проти України керівництво мережі Biedronka вирішило надати безповоротну допомогу працівникам з України. Безповоротна матеріальна допомога у зв’язку зі складною фінансовою і життєвою ситуацією буде виплачуватися за програмою «Ви можете розраховувати на мережу Biedronka», після подання працівником заяви на сайті dlanaswjm.pl за швидкою і спрощеною процедурою. Biedronka також працює над спеціальним спрощеним шляхом працевлаштування для членів сімей співробітників та додатковою підтримкою українських колег. Пропозиції роботи: https://pracawbiedronce.pl/oferty-pracy/

Kaufland публікує пропозиції роботи українською мовою

– Ми відкриті до працевлаштування працівників різних національностей та надаємо допомогу біженцям при залагодженні всіх необхідних формальностей та отриманні дозволів. Для цього ми найняли фахівця з персоналу, який вільно володіє українською мовою, – розповідає Малгожата Лавнік, директор відділу кадрів Kaufland Polska.

– Також ми публікуємо інформацію про вакансії українською мовою, а в магазинах, де є вакансії, також розклеюємо інформаційні плакати цією мовою. Ми пропонуємо курс польської мови для біженців, які бажають працювати в мережі Kaufland. Крім того, з думкою про наших співробітників ми запустили безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги, яка підтримується як польською, так і українською мовами. Українським працівникам, які вирішили тимчасово повернутися на батьківщину, гарантується можливість повернення на роботу, – пояснює вона.

– Кожен працівник мережі Kaufland працевлаштований на підставі трудового договору – спочатку на сім місяців, а потім на невизначений термін. Окрім конкурентоспроможної заробітної плати, ми також пропонуємо працівникам широкий спектр пільг, не пов’язаних із заробітною платою, в т.ч. приватне медичне обслуговування, передплачені картки з нагоди Різдва та Великодня, групове страхування на пільгових умовах, а також доступ до платформи Kafeteria MyBenefit, що дає можливість підбирати соціальний пакет відповідно до індивідуальних уподобань працівника, – додає він.

Пропозиції роботи: https://kariera.kaufland.pl/

Lidl забезпечує українцям можливість вивчення польської мови

– У рамках набору працівників є місце для кандидатів з інших країн. Національність не має значення, враховуються лише компетенції. Ми маємо досвід підбору персоналу, а також інтеграції співробітників різних національностей у межах компанії. Щоб краще охопити громадян України пропозицією роботи, ми публікуємо вибрані вакансії польською та українською мовами. У процесі набору кандидатів з України ми також використовуємо соціальні мережі – інформує мережа „Lidl”.

– Для громадян України особливо важливою буде можливість вивчення польської мови, яку надає компанія. Мережа запустила гарячу лінію різними мовами для працівників з України. Людям, які виїхали в Україну для евакуації своїх сімей, гарантується можливість повернутися на роботу. Ми також пропонуємо підтримку для біженців з України, які хотіли б у нас працювати, та допомогу в отриманні необхідних дозволів, – каже Lidl.

Оголошення українською мовою стосуються в першу чергу вакансій – Працівник магазину та Працівник складу, а також вакансій спеціалістів в центральному офісі компанії. Працівники магазину отримують від 3750 злотих брутто до 4600 злотих брутто на початку роботи. Через рік роботи роботодавець гарантує підвищення заробітної плати до рівня від 3850 злотих брутто до 4800 злотих брутто, а після двох років стажу роботи – від 4100 злотих брутто до 5050 злотих брутто.

Заробітна плата працівників складу коливається від 4350 злотих брутто до 4750 злотих брутто на початку роботи. Після року роботи вона зросте до рівня від 4550 злотих брутто до 5000 злотих брутто. Після двох років роботи ця сума становитиме від 4800 злотих брутто до 5250 злотих брутто, а після трьох років роботи від 5100 злотих брутто до 5500 злотих брутто.

Пропозиції роботи: https://kariera.lidl.pl/

Żabka пропонує роботу в магазинах і на складах

Żabka пропонує допомогу громадянам України у працевлаштуванні. З цією метою вона запустила платформу praca.zabka.pl, на якій розміщені пропозиції роботи в компанії Żabka та компаніях, які співпрацюють з нею.

– Усвідомлюючи, що біженці з України фактично починають своє життя заново, ми намагаємося – окрім пропозиції роботи – допомогти їм подолати мовний бар’єр, знайти можливість догляду за дітьми чи житло у Польщі. Ми постійно стежимо за всіма повідомленнями про Україну та за наростаючою хвилею біженців від війни. Ми постійно реагуємо на ці повідомлення, вживаючи подальших заходів допомоги, – каже Йоланта Баньчеровська, член правління з питань кадрової стратегії Żabka Group.

Біженці з України можуть працювати як у логістичних центрах мережі Жабка, де потрібні, напр. водії, оператори навантажувачів або працівники з комплектування замовлень товару, а також в офісі компанії. Компанія планує систематично додавати нові оголошення. Також на платформі будуть з’являтися пропозиції щодо роботи в магазинах Żabka від франчайзі, які співпрацюють із мережею.

Зрештою, люди, які не знайдуть підходящої роботи, зможуть заповнити форму заявки, яка містить стандартну інформацію про досвід роботи та навички. Потім співробітники кол-центру проведуть співбесіду з кандидатами та спробують підібрати вакансію відповідно до їхньої кваліфікації та місця проживання. Найближчим часом організація також шукатиме співробітників для своїх компаній Maczfit (працівники виробництва, транспорт) та Lite e-Commerce (комплектування замовлень, транспорт).

Пропозиції роботи: https://praca.zabka.pl/

Запущено гарячу лінію для українців, які шукають роботу

16 березня Воєводський центр зайнятості запустив інформаційний пункт для громадян України, що шукають роботу, який розташовано за адресою: вул. Млинарська 16, Варшава. Крім того, Воєводський центр зайнятості створив гарячу лінію за номером 22 578 45 80. Консультації надаватимуть як польською, так і українською мовами. Гаряча лінія та інформаційний пункт працюватимуть з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00. Рекомендації, які надаються на гарячій лінії, стосуються, зокрема, питання послуг, які надаються установами у сфері професійного консультування та інформації для шукачів роботи в Польщі.

Консультанти з питань працевлаштування, які працюють в інформаційних пунктах, зможуть допомогти в підготовці документів для подачі заявки та підготовці до співбесіди з роботодавцем. Крім того, вони також підкажуть, як саме шукати роботу, перекваліфікуватись чи підвищити професійну кваліфікацію. Також вони зможуть надати зацікавленим особам інформацію про можливість відкриття власного бізнесу.