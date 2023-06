Od początku lipca wzrosną zarobki pracowników w sklepach ALDI. Po zmianie początkujący sprzedawca zarobi od 3860 zł do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć już na pensję 4260 – 4810 zł brutto. Wynagrodzenia kierowników sklepów kształtują się od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia.

Pracownicy Aldi dostali podwyżki; fot. mat. pras.

Praca w Aldi

ALDI zatrudnia obecnie ponad 4500 osób w Polsce. Od 31 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 zatrudnienie pracowników ALDI wzrosło o ponad tysiąc osób. Tylko w tym roku, w związku z otwarciami nowych sklepów, zespół ALDI powiększy się o prawie 700 pracowników. Obecnie w całej sieci ALDI w Polsce istnieje ponad 450 stanowisk kierowniczych, z czego 63% zajmują kobiety.

Bez względu na stanowisko, każdy nowy pracownik w ALDI zatrudniany jest z pominięciem trzymiesięcznego okresu próbnego. Umowa na czas nieokreślony podpisywana jest z pracownikami po roku pracy. Sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl