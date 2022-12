Handel

Pracownicy HalfPrice zostali bohaterami świątecznej kampanii marki

Autor: AK

Data: 29-12-2022, 08:20

Młodszy kupiec, analityk działu planowania i alokacji, sprzedawca. Co ich łączy? To pracownicy HalfPrice, a jednocześnie bohaterowie i bohaterki tegorocznej, świątecznej kampanii marki. Dziś m.in. na ekranach w sklepach w 8 krajach czy social mediach, można zobaczyć ok. 20 pracowników biura, produkcji, logistyki i sklepów. Kampania zrealizowana została w typowym HalfPrice’owym modowym, radosnym, szalonym stylu.

Pracownicy sieci w kampanii promocyjnej HalfPrice/ fot. mat. prasowe