Pracownicy handlu skarżą się na pracę w niedziele

W sierpniu ruszyła lawina skarg na sieci otwierające się w niedziele. - Dostajemy wiadomości od oburzonych pracowników, którzy nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego zmuszani - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Pracownicy marketów są przeciwni niedzielom handlowym/ fot. Unsplash.com

W ostatnich miesiącach duże sieci masowo zyskiwały status placówek pocztowych, wykorzystując lukę w przepisach. Sejm właśnie uszczelnił ustawę - 40 proc. to próg działalności pocztowej w sklepach, które będą mogły działać w ostatni dzień tygodnia. Pozostaje pytanie: czy znajdą się chętni do pracy w niedziele?

W sierpniu ruszyła lawina skarg na sieci otwierające się w niedziele. - Z dnia na dzień zostaliśmy zasypani informacjami, że pracownicy są w piątek proszeni, by pracować od niedzieli. Do dzisiaj dostajemy kilka wiadomości w tygodniu od oburzonych pracowników, którzy nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego wręcz zmuszani. Pracownicy skarżyli się również, że jest ich zbyt mało, a wymagania wobec nich znacząco wzrosły - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

"Pracodawcy nie szanują prawa i pracowników"

OZ NSZZ "Solidarność'" w Carrefour Polska poinformowała pracowników sieci, że 5 października do organizacja wpłynęło pismo od zarządu firmy. Pracodawca oświadczył, że wycofuje się z zasady dobrowolności świadczenia pracy przez pracowników sieci w niedziele objęte ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele oraz niektóre inne dni.

- Pracownicy handlu są bardzo niezadowoleni, że muszą pracować 7 dni w tygodniu i chcą wyrazić swoją dezaprobatę. My jako handlowa „Solidarność” będziemy te protesty organizować. (...) Niedzielny zakaz handlu jest dzisiaj fikcją. Pracodawcy nie szanują prawa i pracowników. Obiecywano, że praca w niedziele nie będzie obligatoryjna. Teraz słyszymy, że jednak tak. W handlu brakuje pracowników, więc kto miałby w te niedziele pracować? Ludzie nie garną się do zatrudnienia w tej branży, bo to ciężka i wciąż słabo płatna profesja – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Alfred Bujara, przewodniczący sekcji handlu NSZZ "Solidarność".

