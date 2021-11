Pracownicy handlu wychodzą dziś na ulice. Jakie mają postulaty?

4 listopada w Warszawie odbędzie się demonstracja pracowników handlu. - Jej przyczyną są niskie wynagrodzenia i zbyt mała liczba pracowników zatrudnionych w sklepach wielkich sieci handlowych - informuje NSZZ "Solidarność".

Pracownicy handlu wychodzą na ulice. Jakie mają postulaty? Fot. za facebook.com/krajowasekcja.handlusolidarnosc

Protest pracowników handlu

Demonstracja rozpocznie się o godz. 12.00 przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie. Instytucja ta zrzesza największe zagraniczne sieci handlowe funkcjonujące w naszym kraju.

- Nasze postulaty nie dotyczą poszczególnych sieci, ale całej branży. Stąd miejsce naszego protestu. Od lat próbujemy skłonić wielkie sieci do dialogu z pracownikami, ale bez żadnego skutku. Ludzie pracujący w handlu mają dość. Nie są już w stanie pracować ponad siły – mówi Alfred Bujara, przewodniczący handlowej „Solidarności”.

Następnie uczestnicy akcji protestacyjnej przemaszerują pod ambasady Francji oraz Niemiec. Jak wskazują związkowcy, z tych państw pochodzi znaczna część działających w Polsce sieci handlowych. W ocenie handlowej „S” traktują one pracowników handlu w Polsce znacznie gorzej od osób zatrudnionych w swoich macierzystych krajach.

- Na Zachodzie w takiej samej wielkości sklepie tej samej sieci handlowej zatrudnionych jest nawet dwukrotnie więcej pracowników, którzy otrzymują trzykrotnie wyższe wynagrodzenia. Przygotowaliśmy petycję do panów ambasadorów. Chcemy zaapelować o ich wsparcie w celu skłonienia pracodawców do dialogu – wyjaśnia Bujara.

Pracownicy handlu: jakie mają postulaty?

Pracownicy handlu domagają się przede wszystkim podwyżek oraz zwiększenia zatrudnienia w sklepach. Jak tłumaczą związkowcy, w marketach i dyskontach pracownicy są coraz bardziej przeciążeni, a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem. - Sieci wydłużyły godziny otwarcia sklepów, ale liczby pracowników nie zwiększyły, bo nie potrafią znaleźć chętnych do pracy. A dzieje się tak dlatego, bo nikt nie chce przyjść do tak ciężkiej pracy za tak niskie wynagrodzenie. W ten sposób koło się zamyka – podkreśla szef handlowej „Solidarności”.

Kolejny postulat związku dotyczy niedziel wolnych od pracy w handlu. W ostatnich miesiącach kolejne sieci otworzyły swoje sklepy w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte w ustawie regulującej niedzielny handel. 19 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację uszczelniającą ustawę. Jednak nowe przepisy wejdą w życie dopiero za trzy miesiące.

- Obchodząc przepisy i ponownie odbierając swoim pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami, sieci handlowe pokazały, że nie traktują tych pracowników podmiotowo, ale wyłącznie jak narzędzia do generowania gigantycznych zysków. Jeśli jest inaczej to niech to udowodnią i zamkną swoje sklepy już w najbliższą niedzielę, nie czekając aż nowe prawo zacznie obowiązywać – mówi Alfred Bujara.

POHiD nie zgadza się z zarzutami stawianymi przez związkowców

- Firmy zrzeszone w POHiD prowadzą regularny dialog ze związkami zawodowymi na poziomie zakładowym. POHiD stanowczo nie zgadza się z zarzutami stawianymi przez związkowców, a dotyczącymi warunków pracy w handlu. Zarzuty te są bezpodstawne. Nasza branża, skupiająca największych prywatnych pracodawców w Polsce, od wielu miesięcy skutecznie przeciwdziała następstwom przemian demograficznych w postaci deficytu kadr. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa i rosnącą inflacją, utrzymuje miejsca pracy, zapewnia konkurencyjne na tle innych sektorów warunki zatrudnienia oraz inwestuje w bezpieczeństwo sanitarne swoich pracowników i klientów - tłumaczy Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- Pragniemy zauważyć, iż w ciągu roku średnia pensja pracowników sklepów wzrosła o ok. 9%. Dodatkową formę wsparcia stanowią benefity skierowane do pracowników oraz ich rodzin, a także premie finansowe. W 2020 roku wartość tych pierwszych w skali firm członkowskich POHiD wyniosła aż 290 mln zł. Sieci handlowe odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów, rozwijają i inwestują w nowe technologie i serwisy pozwalające na szybszą, łatwiejszą i bardziej bezpieczną obsługę klientów. Wszystko to realizowane jest w warunkach nowych, dotkliwych obciążeń podatkowych nałożonych na naszą branżę - dodaje.

- Faktem jest, iż handel boryka się obecnie ze znacznym deficytem kadr. W wyniku procesów naturalnych i migracji kurczą się zasoby pracy. Na przestrzeni lat 2000-2020 liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się prawie o 1,5 mln. Według danych GUS w II kwartale br. zanotowano łącznie 145,8 tys. wakatów, z czego najwięcej w firmach związanych z handlem – 28,7 tys. Pragniemy zauważyć, iż nie tylko handel dotknięty jest problemem deficytu pracowników. Na brak rąk do pracy narzekają również m.in.: budownictwo, przemysł, logistyka - mówi Renata Juszkiewicz.

Sieci handowe stawiają na stabilność zatrudnienia

- W celu przeciwdziałania niedoborom kadr branża zabiega o rządową pomoc w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oczekiwane byłoby zatem wsparcie ze strony NSZZ Solidarność w dialogu branży z rządem i wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań w tym obszarze - dodaje.

Renata Juszkiewicz tłumaczy, że mimo trudnej sytuacji demograficznej, to właśnie handel detaliczny zatrudnia co 9. pracownika przedsiębiorstw w Polsce.

- Międzynarodowe sieci handlowe stawiają na stabilność zatrudnienia, inwestując w pracowników i wspieranie talentów. W odróżnieniu od innych branż, zapewniamy pracownikom stałe umowy o pracę, możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, szybkie ścieżki kariery i perspektywę awansu wewnętrznego, a ponadto godne warunki zatrudnienia: konkurencyjne płace, premie finansowe, liczne benefity pozapłacowe, specjalistyczną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych. W handlu znajdują pracę ludzie młodzi, na początku drogi zawodowej, a ponadto grupy społeczne zagrożone wykluczeniem, np. z racji wieku, sytuacji rodzinnej czy wykształcenia, m.in.: osoby 55+, samotne matki czy osoby z wykształceniem podstawowym, które mogłyby napotkać na problemy ze znalezieniem pracy w innych branżach - mówi prezes POHiD.