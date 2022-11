Związek Zawodowy "Jedność Pracownicza" ogłosił pogotowie strajkowe. Pierwsze strajki w sieci Kaufland możliwe są jeszcze przed świętami Bożego narodzenia. Co doprowadziło pracowników do ostateczności?

Wolny Związek Zawodowy "Jedność Pracownicza" ogłosił Pogotowie Strajkowe w sieci Kaufland Polska.

Jak podaje organizacja, wprowadzenie pogotowia strajkowego to pokłosie zwolnienia z pracy Jolanty Żołnierczyk za to, że ujawniła proceder dyskryminacji płacowej Kobiet i działa na rzecz pracowników jako Wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji WZZ „Jedność Pracownicza”.

Spór Kauflandu i pracowników: o co chodzi?

O sprawie pisaliśmy wcześniej. Chodzi o spór między Wolnym Związkiem Zawodowym Jedność Pracownicza a siecią Kaufland związany z dyskryminacją kobiet, które przebywały na urlopie macierzyńskim. Związkowcy zarzucali pracodawcy dyskryminowanie płacowe kobiet korzystających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, w sprawie wypowiedziała się PIP, a swojego postępowania bronił Kaufland.

Chociaż sieć tłumaczyła zasady przyznawania podwyżek, spory z pracodawcą trwały nadal. Już na początku listopada pracownicy Kaflandu domagali się podwyżek i grozili strajkiem. Pracownicy zjednoczeni w WZZ "Jedność Pracownicza" zapowiedzieli wtedy protest we Wrocławiu pod centralą sieci. Domagali się podwyżek. Sieć odpowiedziała, że dodatkowe pieniądze dostaną w bonach: "każdy pracownik sieci Kauflandu może liczyć na bony o łącznej wartości do tysiąca złotych". Sprawy między pracownikami a siecią handlową nabrzmiały tak, że sięgnęły nawet do Sejmu RP.

- To nie jedyne przewinienia, których dopuszcza się Spółka. W przeszłości Zarząd sieci utrudniał już działalność związku zwalniając Wiceprzewodniczącego, wtedy jeden z członków Zarządu usłyszał wyrok skazujący! Władze polskiego oddziału Kauflandu negatywnie wpływają na wizerunek Grupy Schwarz! Grupa Schwarz to właściciel Lidla i Kauflandu, to międzynarodowa korporacja z sukcesami. Nie pozwolimy aby kilka osób niszczyło pracę tysięcy ludzi i renomę firmy. Domagamy się stanowczych działań ze strony właściciela, oraz przywrócenia Joli do pracy. Jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagamy się m. in wzrostu wynagrodzeń i zaprzestania dyskryminacji Kobiet. Pomimo zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy Kaufland nadal dyskryminuje i płaci im 200 zł miesięcznie mniej. Pierwsze strajki możliwe są jeszcze przed świętami - ogłoszono.

