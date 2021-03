Pracownicy Kaufland otrzymają bony o wartości 500 zł

Oprócz tego w okresie od 29.03 do 30.04.2021 r. pracownicy mogą otrzymać zwiększony dodatek motywacyjny, którego łączna wartość wyniesie nawet 700 zł.

– Zwiększenie wartości bonów świątecznych oraz dodatku motywacyjnego są wyrazem uznania dla pracowników naszej sieci. To dzięki ich odpowiedzialnej postawie i zaangażowaniu wszystkie markety Kaufland w Polsce działają płynnie, zapewniając klientom nieprzerwany dostęp do produktów spożywczych – mimo panującej pandemii. Wierzymy, że dodatkowe środki finansowe, które trafią do rąk naszych pracowników, ułatwią im przygotowania do nadchodzących świąt Wielkanocy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.