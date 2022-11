Pracownicy sieci Kaufland zjednoczeni w WZZ "Jedność Pracownicza" zapowiadają protest pod centralą sieci. Domagają się podwyżek. Sieć odpowiada: Każdy pracownik sieci Kauflandu może liczyć na bony o łącznej wartości do tysiąca złotych.

Kaufland przekazał 15 milionów złotych na bony pracownicze. /fot. materiały prasowe

Będzie protest pracowników Kauflandu

21 listopada Wolny Związek Zawodowy "Jedność Pracownicza" organizuje manifestację pod siedzibą centrali Kaufland Polska. Akcja rozpocznie się o godz. 12 i potrwa ok. 4 godzin.

O co chodzi protestującym?

- Utrzymanie gospodarstw domowych wzrosło od zeszłego roku o co najmniej 50%. Odwołane urlopy wypoczynkowe, dorabianie na drugim etacie, drożyzna i najwyższa od lat inflacja rujnuje nasze budżety! Łamanie praw pracowniczych, wolności związkowych, wyśrubowane normy to nie tylko problem Kauflandu i Amazon! To się dzieje na większą skale, nie możemy się temu bezczynnie przyglądać! Prawa pracownicze to obecnie fikcja, można je łamać i nawet Państwo nie jest w stanie dopilnować ich przestrzegania. Wykorzystują to nie tylko międzyznarodowe korporacje! Czy możemy liczyć na Rząd zjednoczonej prawicy z Mateuszem Morawieckim na czele? Czy w ogóle żyjemy w Państwie prawa. Czy faktycznie musimy zap… za miskę ryżu? Nie! Tylko działając razem możemy coś w tym kraju zmienić! - czytamy w zapowiedzi protestu.

Kaufland przekazał 15 milionów złotych na bony pracownicze

3 listopada sieć Kaufland wysłała do mediów komunikat prasowy. Jak czytamy w wiadomości, każdy pracownik sieci Kaufland może liczyć na bony o łącznej wartości do tysiąca złotych.

W związku z postępującą inflacją postanowiliśmy przeznaczyć 7,5 miliona złotych na dodatkowe bony, które pracownicy otrzymają na początku listopada w podziękowaniu za ich pracę i zaangażowanie. Razem z bonami, które nasz personel otrzymuje tradycyjnie przez Bożym Narodzeniem, przeznaczyliśmy na ten cel w sumie 15 milionów złotych – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

W wyniku dodatkowej inicjatywy sieci pracownicy otrzymają w listopadzie i w grudniu karty przedpłacone w łącznej wysokości od 960 zł do 1000 zł w zależności od dochodów netto przypadającego na jednego członka rodziny. W okresie przedświątecznym pracownikom zostaną także przekazane upominki.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy sieci Kaufland?

Bony bożonarodzeniowe oraz wielkanocne to nie jedyne benefity, z których mogą czerpać pracownicy Kaufland. W odpowiedzi na potrzeby personelu sieć zapewnia również m.in. bezpłatny dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach, zniżki na studia, pakiety odpornościowe, a dla pracowników, którzy zostali rodzicami – wyprawkę dla niemowląt.

Pracownicy mają również dostęp do internetowej platformy kafeteria MyBenefit, która pozwala na samodzielny wybór świadczeń. Lista dostępnych usług obejmuje m.in. e-kartę MultiSport, vouchery oraz zniżki do realizacji w wybranych sklepach, bilety do kina, wejściówki na najważniejsze wydarzenia kulturalne czy sportowe, a także wyjazdy wakacyjne.

