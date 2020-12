Pracownicy sieci Biedronka z bonami na zakupy

Bony są formą podziękowania za pracę i postawę, którą pracownicy wykazał się w trudnym czasie pandemii.

Przypomnijmy, że 12 listopada informowaliśmy o tym, że związki zawodowe działające przy Jeronimo Martins Polska postulują o przyznanie pracownikom Biedronki dodatku do pensji. - W imieniu Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP SA wnosimy do pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 PLN brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - czytamy w piśmie kierowanym do zarządu sieci Biedronka.