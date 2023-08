Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej, ocenił wydatki klientów Galerii Północnej. Jego zdaniem galeria na warszawskiej Białołęce nie odstaje od konkurencji w innych dzielnicach stolicy.

To może być zaskoczeniem, ale mieszkańców Białołęki cechuje siła nabywcza zbliżona do siły nabywczej mieszkańców chociażby Targówka, Żoliborza, a nawet Śródmieścia, co jest jednym z największych atutów leasingowych Północnej i potencjałem, który mogą wykorzystać marki. W skali roku ta siła nabywcza oscyluje dziś na poziomie 18 821 zł dla handlu na rynku detalicznym. Dla porównania: średnia w całej Warszawie to 19 927 zł. To czyni Północną miejscem atrakcyjnym zarówno dla marek modowych i lifestylowych, jak również dla brandów z takich sektorów jak: home, DIY, elektronika, zdrowie, uroda czy gastronomia. Tym bardziej że jeśli przyjrzeć się uważnie wydatkom, to mieszkańcy Białołęki wydają sporo na zakupy. W skali roku nasz klient-mieszkaniec Białołęki na ubrania wydaje średnio 1953 zł, na meble 1831 zł, na DIY 1687 zł, na gastronomię 1537 zł, na elektronikę 1199 zł i rozrywkę 1109 zł. Warte podkreślenia są wydatki zbliżone do średnich rocznych wydatków na osobę notowanych w całej Warszawie - stwierdził Bugajczyk.