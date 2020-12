Prawie połowa Polaków nie zamierza zmieniać sposobu spędzania Świąt (badanie)

Przywykliśmy do tego, że podczas Świąt odwiedzamy rodziny i wspólnie celebrujemy, jednak jak wykazały badania aż 85% Polaków w tym roku zamierza spędzić je we własnych domach, 25% u rodziny, a tylko 3% u przyjaciół (zeszłoroczne badania wskazywały, że 60% z nas spędzi Boże Narodzenie w domu). Przy czym 44% respondentów twierdzi, że nie zamierza zmieniać sposobu spędzania Świąt.

Przenosimy się do online’u

Święta to również gorączka zakupów i często odkładanie wielu spraw na ostatnią chwilę. Galerie handlowe wypełniają się klientami, jednak przez ostatnich kilka miesięcy bardzo szybko przekonaliśmy się do kupowania przez Internet. Branża e-commerce już od dawna bardzo szybko rosła, ale ostatnio nabrała dodatkowego rozpędu i online kupujemy już niemalże wszystko w tym oczywiście prezenty.

Każdego roku mamy podobny dylemat - co i gdzie kupić na prezent pod choinkę. Na pytanie, gdzie kupimy prezenty badania pokazały, że galerie handlowe odwiedzi w tym celu 37%, inne sklepy 47%. Natomiast, najwięcej osób, bo aż 59% deklaruje, że prezenty kupi przez Internet.

Pandemia i szczególnie jej druga jesienna fala odbiła się poważnie na finansach wielu Polaków. W obawie o kondycję budżetów domowych ostrożniej wydajemy pieniądze, bo trudno jest przewidzieć, co się jeszcze wydarzy w nadchodzących miesiącach. Można by zatem założyć, że w związku z tym tegoroczne upominki przybiorą raczej symboliczną postać, ale z drugiej strony często słyszymy wśród znajomych i bliskich, że raz w roku nie możemy oszczędzać, szczególnie na prezentach. Sami ankietowani w 46% odpowiedzieli, że zmniejszą wydatki na prezenty świąteczne, natomiast aż 38% nie planuje tu żadnych zmian.

Ile w tym roku wydamy na prezenty?

Ile zatem zamierzamy przeznaczyć na to pieniędzy? 9% pytanych na prezenty planuje przeznaczyć do 50 złotych, od 50 do 100 złotych 12%, 23% respondentów pomiędzy 100 a 200 zł, 20% do 300 złotych, 13% wyda pomiędzy 300 a 400 zł. Na kwoty powyżej 400 złotych na prezenty zdecyduje się przeznaczyć aż 22%. Podsumowując okazuje się, że ponad 2/3 badanych zadeklarowało wydatki na świąteczne prezenty od 50 do 400 zł.