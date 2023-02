Prawie trzy czwarte z nas kupuje w marketplace’ach – tak wynika z najnowszego badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce”. Najchętniej korzystamy z rodzimego Allegro (89 proc.). Przy wyborze platformy 51 proc. ankietowanych kieruje się atrakcyjnymi cenami.

72 proc. Polaków kupuje w marketplace'ach/ fot. Christin Hume on Unsplash

Platformy marketplace stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Korzysta z nich już 72 proc. Polaków – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce” Santander Consumer Banku.

- Wśród nich jest najwięcej osób z dochodem zaczynającym się od 4 000 zł netto w górę (90 proc. wskazań w grupie zarabiającej od 4 000 do 4 999 zł na rękę) oraz pochodzących z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców (81 proc.) – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł, Dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku. – W badaniu widać też, że z marketplace’ów chętnie korzystają ankietowani w wieku od 18 do 59 lat.

Niespełna 30 proc. Polaków przyznało, że nie kupuje na takich platformach. Wśród tych ankietowanych znalazło się najwięcej seniorów (62 proc. osób nie korzystających z marketplace). Z oferty tego typu platform e-commerce rzadziej korzystają też osoby z zarobkami poniżej 4 000 zł netto.

Najchętniej wybieramy to, co dobrze nam znane

Z jakich platform tego typu korzystają Polacy? Z badania Santander Consumer Banku wynika, że najczęściej z rodzimego Allegro (89 proc. użytkowników marketplace). Na drugim miejscu uplasował się Olx (41 proc.), a na trzecim Empik (40 proc.). W dalszej kolejności kupujemy na Aliexpress (26 proc.) oraz Zalando (25 proc.). Dodatkowo co piąty Polak korzystał z E-obuwia (19 proc.), a co szósty z oferty Amazona (18 proc.). Jako ciekawostkę warto dodać, że przed wycofaniem się platformy z Polski, co czwartemu respondentowi zdarzyło się kupować na Shopee (27 proc.).

Atrakcyjne ceny najważniejsze

Na pytanie, czym zazwyczaj kierują się przy wyborze marketplace, ankietowani najczęściej wspominali o atrakcyjnych cenach (51 proc. użytkowników marketplace). Na ten aspekt zwróciło uwagę najwięcej 50-59 latków (60 proc.) oraz osób zarabiających między 5 000 a 6 999 zł na rękę (63 proc.). Co czwarty użytkownik marketplace przyznał, że znaczenie przy wyborze mają dotychczasowe pozytywne doświadczenia z daną platformą (27 proc.). Tę opcję wskazywały przeważnie kobiety (31 proc.). Ponadto 24 proc. badanych zwróciło uwagę na korzystne promocje i rabaty, o które nie jest trudno w tym modelu sprzedaży. Ten aspekt interesował zwłaszcza 30-39 latków (33 proc.). Następnie 23 proc. wskazało szeroki asortyment produktów i usług, co jest jedną z najbardziej znanych cech marketplace’ów. Co ciekawe, mimo ułatwionego dostępu do towarów, tę odpowiedź wskazywały najczęściej osoby mieszkające w metropoliach (31 proc.).

- Ankietowani przykładali również wagę do m.in. popularności platformy (18 proc.) czy opinii innych kupujących (17 proc.). Co dziesiąty zwrócił uwagę na wiele dostępnych metod płatności (10 proc.) – dodaje Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku. – Niewątpliwie jest to jedna z bardziej znaczących zalet, która może przydać się zwłaszcza wtedy, gdy planujemy większe zakupy online. Wśród rozwiązań, które ułatwiają kupowanie w e-commerce warto wymienić np. kartę ratalną. Dzięki niej klient może samodzielnie wybrać platformę, na której chce zrobić zakupy, a następnie spłacać je w wygodnych ratach, ustalonych na starcie. Interesującym produktem jest również internetowy limit odnawialny na określoną kwotę, z którego można korzystać wielokrotnie. Każda transakcja zmniejsza kwotę środków dostępnych w jego ramach, natomiast każda spłata ją zwiększa.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

