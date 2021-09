Prawnik: Biedronka musi wykazać, że lider AgroUnii naruszył jej dobra

- W sporze z liderem Agro Unii Biedronka będzie musiała udowodnić istnienie dobra osobistego chronionego prawem jak również to, że doszło do zagrożenia lub naruszenia tego dobra - mówi nam Anna Herman, adwokat, senior associate, ekspertka w zakresie postępowań sądowych i rozwiązywania sporów w Kancelarii NOERR Biedecki Sp. k.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 28-09-2021, 10:07

Anna Herman, adwokat, senior associate, ekspertka w zakresie postępowań sądowych i rozwiązywania sporów w Kancelarii NOERR Biedecki Sp. k. fot. mat. pras.

Biedronka pozywa lidera AgroUnii

Biedronka pozywa lidera AgroUnii. Biedronka wystosowała pozew przeciwko liderowi AgroUnii. Sieć domaga się od Michała Kołodziejczaka zapłaty 20 tysięcy złotych na cel społeczny.

AgroUnia od lat zarzuca sieci Biedronka, że oferuje warzywa i owoce błędnie oznaczone krajem pochodzenia, źle przechowuje produkty, a także oferuje produkty "złej jakości".

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Anna Herman, adwokat, senior associate, ekspertka w zakresie postępowań sądowych i rozwiązywania sporów w Kancelarii NOERR Biedecki Sp. k. mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że w przypadku dotyczącym ochrony dóbr osobistych takich jak ten, Biedronka będzie musiała udowodnić istnienie dobra osobistego chronionego prawem jak również to, że doszło do zagrożenia lub naruszenia tego dobra.

Biedronka vs. Agro Unia - spór o ochronę dóbr osobistych

- Jednak należy zwrócić uwagę, że to na pozwanym spoczywać będzie ciężar udowodnienia, że dane zagrożenie dobra prawnego lub jego naruszenie nie jest bezprawne. Przyjmuje się, że pozwany może wykazać brak bezprawności swego działania powołując się na takie przesłanki jak zgoda uprawnionego, wykonanie prawa podmiotowego przysługującemu naruszycielowi, działanie na podstawie przepisów prawa czy też wreszcie (co może mieć miejsce w niniejszej sprawie) na działanie w celu ochrony przeważającego interesu społecznego - dodaje.

Co ciekawe, Biedronka zdecydowała się skierować powództwo bezpośrednio do Michała Kołodziejczaka, a nie Agro Unii, której ten przewodzi. Jaka mogła być przyczyna takiego postępowania sieci?

Biedronka i Agro Unia - Interes społeczny ważniejszy niż dobra osobiste?

- Ciężko powiedzieć, czym kierowała się Biedronka przy konstruowaniu pozwu, można jedynie przypuszczać, że na pozwanie pana Kołodziejczaka zamiast fundacji mógł mieć wpływ fakt, że w przypadku pozwania fundacji, prowadzącej działalność gospodarczą, mielibyśmy do czynienia z koniecznością stosowania przepisów postępowania w sprawach gospodarczych, cechujących się dużo większym formalizmem - wskazuje Anna Herman.

Adwokat zwraca uwagę, że tego typu sprawy sąd ocenia bardzo indywidualnie.

- Co do obrony pozwanego, to tak jak wspomniałam wcześniej, może próbować wywodzić brak bezprawności swego działania poprzez odwołanie się do działania w celu ochrony przeważającego interesu publicznego. Jednak to w gestii sądu pozostaje miarkowanie czy mamy do czynienia z takim interesem społecznym, który akurat w tym przypadku będzie zasługiwał na przyznanie mu większej ochrony aniżeli dobru, którego naruszenia miałby ewentualnie się dopuścić pozwany - podsumowuje Anna Herman.