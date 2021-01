PRCH apeluje do rządu: Otwórzcie centra handlowe 1 lutego

Polska Rada Centrów Handlowych, w imieniu całej branży, apeluje do Rządu o jak najszybsze pełne otwarcie galerii handlowych. Organziacja wskazuje na wyniszczające dla sektora handlowego skutki 15 tygodni lockdownów – ogromne straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 30 mld zł oraz lukę w budżetach właścicieli centrów handlowych sięgającą ok. 5 mld zł, czyli 45 proc. ich rocznych przychodów. Oznacza to także niższe o ok. 6,2 mld zł wpływy z VAT do budżetu państwa oraz negatywne konsekwencje dla rynku pracy.