PRCH: Centra handlowe są przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów

Casualowy piątek: Cała Polska żółto-czerwona. Co to oznacza dla gastronomii?

Regularna dezynfekcja, stały dostęp do środków dezynfekujących, bieżące komunikaty i piktogramy na terenie obiektów handlowych przypominające o konieczności zachowania dystansu społecznego to działania, które są podejmowane przed podmioty działające w galeriach i centrach handlowych. Dzięki temu obiekty te są przystosowane do przyjmowania klientów.

- Galerie handlowe, dysponując dużymi powierzchniami, są w stanie umożliwić klientom zachowanie dystansu społecznego oraz komfortowe zaspokojenie wielu potrzeb w jednym miejscu. Już od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w obiektach handlowych obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. Regularnie i wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekowane są tzw. "gorące punkty", z którymi mają kontakt dłonie klienta, czyli klamki, poręcze, dozowniki, przyciski i inne miejsca często dotykane przez odwiedzających. Klienci mają ciągły dostęp do niezbędnych środków ochronnych. Galerie zapewniają mydła antybakteryjne oraz płyny odkażające. W wielu punktach na terenie obiektów handlowych można otrzymać lub zakupić jednorazowe maseczki ochronne - podaje PRCH.

- Osoby odwiedzające centra są informowane poprzez radiowęzły i nośniki multimedialne o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Dodatkowo, by ułatwić przemieszczanie się, w sklepach i na terenie pasażu znajdują się piktogramy wskazujące konieczność zachowania bezpiecznego dystansu. Pracownicy ochrony obiektów zwracają uwagę i informują klientów o konieczności zakrywania nosa i ust - dodaje.

- Ponadto w ramach ogólnopolskiej akcji PRCH #kupujebezpiecznie, nad którą patronat objęło Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju, promujemy dobre praktyki podczas przebywania w obiektach handlowych, np. prawidłowe noszenie maseczek, mycie rąk, czy płacenie bezgotówkowo. Wszystko po to, aby osoby znajdujące się w naszych przestrzeniach mogły czuć się bezpiecznie i wygodnie realizować potrzeby konsumenckie - zapewnia PRCH.

- Dziękujemy wszystkim pracującym w centrach handlowych, najemcom, ich pracownikom oraz osobom zatrudnionym przez firmy obsługujące obiekty, za dbanie o bezpieczeństwo klientów, pełne zaangażowanie i przestrzeganie procedur. Dziękujemy także wszystkim klientom, którzy troszczą się o innych i respektują obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz przestrzegają zaleceń służb sanitarnych. W tych trudnych czasach kierujmy się rozsądkiem i chrońmy najbliższych oraz szanujmy pracę pracowników wszystkich miejsc handlu i usług - podsumowuje Polska Rada Centrów Handlowych.