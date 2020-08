PRCH: Galerie handlowe znów zaczynają tętnić życiem

- Wzrost liczby klientów pokazuje, że dostrzegają oni działania centrów handlowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w obiektach. Polska Rada Centrów Handlowych przeprowadziła ankietę wśród zarządców i właścicieli 161 centrów i parków handlowych, której wyniki pokazują, że wszystkie obiekty dostosowano do nowych wymogów sanitarnych. Co więcej, ponad połowa badanych (55%) zadeklarowała, że w obiektach wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa - informuje PRCH.

- W galeriach stanęły płyny do dezynfekcji rąk, pojawiły się oznakowania, które przypominają o zachowaniu odległości od innych klientów i pracowników, w każdym obiekcie można kupić maseczki do zasłaniania ust i nosa, wszystkie powierzchnie wspólne, takie jak klamki, poręcze i przyciski są regularnie dezynfekowane. Dodatkowo, część z galerii zdecydowała się na ozonowanie i zmianę klimatyzacji, tak aby powietrze w galerii było świeże, a nie pochodziło z obiegu zamkniętego - dodaje PRCH.

- Ochrona obiektów zwraca uwagę osobom, którzy nie stosują się do nowych zasad, a w części galerii nawet rozdaje maski klientom, którzy ich nie posiadają. W centrach prowadzone są liczne kampanie informacyjne dla klientów i najemców, a cała branża zjednoczyła się w akcji „Bezpieczeństwo-Kupuję to!”. Na profilach społecznościowych kampanii eksperci pokazują jak należy zachować się podczas zakupów oraz przekonują, że tylko od nas samych zależy, czy komfortowo i bez obaw o zdrowie będziemy mogli zrobić zakupy - podaje PRCH.

- Wakacje to okres urlopów, beztroski i relaksu, jednak nie jest to czas odpoczynku od przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W tym czasie podróżujemy więcej i spotykamy się z większą liczbą osób, dlatego powinniśmy również jeszcze bardziej zadbać o zdrowie swoje i innych. Zakupy w maskach na pewno nie są tak naturalne, ale są dużo bezpieczniejsze i pozwalają na zminimalizowanie ryzyka zakażenia - mówi Radosław Knap, jeden z inicjatorów kampanii i dyrektor generalny PRCH.

Rząd zapowiedział, że w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w ostatnich dniach w sklepach i galeriach prowadzone będą wzmożone wizyty policji, która może nakładać na osoby nie stosujące się do przepisów bezpieczeństwa kary. Za naruszenie nakazu zakrywania nosa i ust grozi mandat do 5 000 zł. Warto zatem pamiętać o zakładaniu maseczek lub przyłbic. Minister Zdrowia przypomina, że przyłbica jest to najlepsze rozwiązanie alternatywne w przypadku, gdy ktoś nie czuje się komfortowo w masce lub ma np. astmę.