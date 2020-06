PRCH: Klienci coraz chętniej wracają do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych

Klienci coraz chętniej wracają do stacjonarnych zakupów. Świadczą o tym kolejne tygodniowe wyniki odwiedzalności, zaprezentowane przez Polską Radę Centrów Handlowych. W okresie od 1 do 7 czerwca br. średnia odwiedzalność wyniosła 77% w stosunku do analogicznego tygodnia w 2019 roku. Zależnie od dnia footfall kształtował się na poziomie od 72 do 79% footfallu ubiegłorocznego.

- Bardzo cieszy nas stały wzrost odwiedzin w miarę kolejnych etapów odmrażania gospodarki, bo jako branża dokładamy wszelkich starań, by zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zakupów, zarówno wśród klientów, jak i pracowników, i cieszymy się, że to zaufanie do nas procentuje - mówi Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

- Po raz kolejny nieco lepsze wskaźniki odwiedzalności zanotowały mniejsze i średnie obiekty, średnio o kilka punktów procentowych wyższe w stosunku do wyników obiektów dużych i bardzo dużych. Obserwujemy wyraźny wzrost odwiedzalności w Regionie Wschodnim, który zanotował najlepszy dzienny wynik w czterech spośród siedmiu dni badanego okresu. Warto zauważyć liczniejsze odwiedziny w obiektach w minioną sobotę. W stosunku do ostatniej soboty maja br., odwiedzalność w tym dniu wzrosła o 4 punkty procentowe i wyniosła 72% ubiegłorocznego poziomu - informuje PRCH.

- Najwyższy dzienny footfall zaobserwowaliśmy 1 czerwca, w dniu dziecka. Wyniósł on aż 99% w stosunku do analogicznego dnia ubiegłego roku, czyli poniedziałku 3 czerwca 2019. W specjalnym porównaniu, uwzględniającym zeszłoroczny dzień dziecka, średnia odwiedzalność nie wypada już tak dobrze - kształtuje się na poziomie 59% - podaje PRCH.

- Musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które miały wpływ na taki wynik. Po pierwsze w tym roku dzień dziecka przypadł w poniedziałek, a w roku ubiegłym była to sobota, która naturalnie notuje wyższe wskaźniki odwiedzalności. Po drugie, z uwagi na pandemię koronawirusa, obiekty nie organizowały tradycyjnych eventów dla najmłodszych - komentuje Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager w PRCH.

- Jeszcze za wcześnie, by analizować wpływ otwarć kin, sal zabaw i klubów fitness na odwiedzalność po 6 czerwca, nie można jednak pominąć faktu, że miniona niedziela zanotowała najwyższą wartość footfallu w stosunku do ubiegłorocznych analogicznych dni spośród wszystkich pięciu niedziel badanych przez nas po ponownym szerszym otwarciu obiektów handlowych - dodaje Anna Zachara-Widła.

Dane pochodzą z 86 obiektów handlowych o łącznej powierzchni 3,1 mln m kw. GLA, co stanowi 25% całego rynku centrów handlowych w Polsce.