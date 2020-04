PRCH: Nie będzie konieczne montowanie kamer termowizyjnych w centrach handlowych

Zgodnie z wytycznymi 4 maja, w centrach i galeriach handlowych będzie mogła prowadzić swoją działalność większość najemców, wyłączona została jednak przestrzeń rekreacyjna i wyspy handlowe. Podano także ograniczenia powierzchni. Na jedną osobę będzie przypadać co najmniej 15 mkw.



– Cieszę się, że zaangażowanie Polskiej Rady Centrów Handlowych w rozmowy z rządem, właścicielami i zarządcami obiektów handlowo-usługowych oraz najemcami przyniosły realne efekty. W końcu padły konkretne daty i cała branża może przygotować się do otwarć większości pozostałych placówek handlowych pod nowymi wymogami bezpieczeństwa. Wiemy, że nie wszystkie placówki będą mogły zostać otwarte równolegle, czekamy na wyznaczenie kolejnych etapów. Cała branża zdaje sobie sprawę, że w tym momencie najważniejsze jest zdrowie klientów i pracowników, dlatego gdy właściciele, zarządcy i najemcy przygotowują się do otwarcia w oparciu o wytyczne rządu i GIS, PRCH uruchamia kampanię społeczną: Bezpieczeństwo - kupuję to! pod hasztagiem #kupujebezpiecznie – podkreśla Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.



W zaproponowanych protokołach bezpieczeństwa nie pojawiła się kontrowersyjna dla całej branży kwestia montowania kamer bezpieczeństwa.



– Ubiegły tydzień spędziliśmy na wskazaniu rekomendacji i konsultacji protokołów bezpieczeństwa, które zostały nam przekazane do konsultacji przez resorty zdrowia i rozwoju. Cieszę się, że nasze sugestie zostały w większości wzięte pod uwagę, choć wskazaliśmy, iż np. wyspy handlowe dałoby się otwierać pod pewnymi warunkami. Za nasz wielki sukces uważam brak konieczności montowania w obiektach kamer termowizyjnych, które, jak wiemy, nie wyłapią osób bezobjawowych zarażonych wirusem oraz mogą pokazywać błędne wyniki spowodowane okularami czy przyłbicami, a ich wdrożenie byłoby kosztowne i czasochłonne – dodaje Radosław Knap.

