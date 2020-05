PRCH: Po odmrożeniu gastronomii i usług nawet 80 proc. klientów wróciło do centrów handlowych

Jak poinformowała Rada, odmrożenie gastronomii i usług pozytywnie wpływa na powrót klientów do obiektów handlowych. W trzecim tygodniu po ponownym ich otwarciu, w zależności od regionu odwiedzalność kształtowała się na poziomie od 70 proc. do 80 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podano, najwyższą średnią odwiedzalność odnotowano w regionach: północnym (80 proc.), centralnym (76 proc.), natomiast najniższą w regionie wschodnim (70 proc.) i południowo-zachodnim (73 proc.).

Dodano, że jest to średnio o 10 p. proc. wyższy wynik niż w pierwszych dwóch tygodniach po otwarciu.

PRCH wskazała, że w trzecim tygodniu nie było już takich różnic pomiędzy obiektami różnej wielkości. "Duże i bardzo duże obiekty z badanej grupy notowały odwiedzalność średnio na poziomie 74 proc., natomiast w przypadku małych i średnich ten wskaźnik ten wyniósł 76 proc."

Według Rady, okres ten był szczególny ze względu na fakt, iż nastąpiło uwolnienie, w nowych warunkach, ważnej dla centrów handlowych funkcji gastronomiczno-usługowej. Wskazano, że skorzystały na tym duże i bardzo duże obiekty, które przez ostatnie dwa tygodnie notowały niższe wskaźniki odwiedzin.

Jak powiedział PAP dyrektor Generalny PRCH Radosław Knap, podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące konieczności przywrócenia niedziel handlowych, które pozwoliłby na rozłożenie ruchu klientów na poszczególne dni tygodnia. "Pozwoliłyby również, przynajmniej częściowo, nadrobić straty co z kolei pozwoli na utrzymanie miejsc pracy w naszej branży, która szczególnie ucierpiała poprzez ograniczenie działalności na blisko dwa miesiące" - dodał.

Rada poinformowała, że dane zostały pozyskane od zarządców 81 centrów i parków handlowych w Polsce, których łączna powierzchnia najmu wynosi 3,18 mln mkw., co stanowi reprezentację 25 proc. całości rynku.

Polska Rada Centrów Handlowych ( jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu i usług. W zarządzie PRCH zasiadają zarówno przedstawiciele wynajmujących, najemców, a także firm świadczących usługi dla branży.

Od 18 maja br. po spełnieniu wytycznych sanitarno-epidemiologicznych restauracje, bary i kawiarnie oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne są ponownie otwarte. Od 30 maja nie obowiązuje już limit osób w sklepach. Nadal obowiązkowe są maseczki i udostępnianie klientom rękawiczek jednorazowych oraz płynów dezynfekcyjnych.