PRCH przygotowała kampanię promującą bezpieczne zakupy

Kampania ma edukować i promować prawidłowe zachowania podczas zakupów, w centrach handlowych, ale również w innych placówkach i miejscach handlu oraz usług, czy gastronomii, by klienci pamiętali o zachowaniu określonych wymogów, jednocześnie mogli poczuć się komfortowo i bezpiecznie kupić ulubione produkty lub skorzystać z usług.



- Co nas cieszy, aż 81% respondentów badania nastrojów konsumenckich, przeprowadzonego w dniach 11-15 maja, czuło się bezpiecznie podczas robienia zakupów. Cała branża handlu i usług zrobiła już bardzo dużo w celu zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa. Teraz powinna się tymi doświadczeniami wymieniać, by wzajemnie się inspirować i jeszcze podnosić poprzeczkę - podkreśla Radosław Knap, jeden z inicjatorów kampanii i dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.



Najlepszym sposobem na uchronienie się przed zachorowaniem na koronawirusa jest obecnie dystansowanie społeczne, co oddaje logotyp kampanii “Bezpieczeństwo - kupuję to!”. Od soboty 30 maja, noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych nie jest już obowiązkowe, jednak nie wszyscy wiedzą, że w sklepach nadal zakrywanie nosa i ust pozostaje obligatoryjne. Zasad postępowania jest dużo więcej i trzeba o nich głośno mówić. Wszyscy zainteresowani znajdą je na profilach społecznościowym kampanii na Facebooku i Instagramie oraz na dedykowanej stronie internetowej www.kupujebezpiecznie.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.