PRCH: ruch w galeriach jest mniejszy o 15-21% rdr

Polska Rada Centrów Handlowych zbiera dane dot. odwiedzalności obiektów nieprzerwanie od ponownego, szerszego otwarcia drzwi centrów handlowych na klientów. Po początkowym szybkim wzroście wskaźnika w maju, nadszedł okres stabilizacji wyników. W ubiegłym tygodniu (20-26 lipca), od poniedziałku do soboty, zanotowano footfall na poziomie 79-85% rezultatu zeszłorocznego. To wynik bardzo zbliżony do danych, podawanych już wcześniej.

- Początkowy szybki wzrost odwiedzalności obiektów handlowych zastąpiła stabilizacja wskaźnika footfall. Ruch w galeriach jest mniejszy zaledwie o 15-21% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To świetny wynik, biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w handlu. Cieszy również zniwelowanie różnic w odwiedzalności pomiędzy dużymi i bardzo dużymi obiektami, a średnimi i tymi o małej powierzchni. Obecnie dzieli je zaledwie 1-5 punktów procentowych, w zależności od dnia - mówi Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager w PRCH.

W zestawieniu odwiedzalności wyraźnie zarysowują się również różnice między poszczególnymi regionami Polski. Najwyższe wyniki footfallu osiągają regiony Północno-Zachodni oraz Północny, do których Polacy chętnie udają się w okresie wakacyjnym. Najniższą odwiedzalność zanotowano regionach Centralnym i Wschodnim.

Dane PRCH zostały zebrane z 82 obiektów handlowych, których powierzchnia GLA wynosi 2,9 m kw., co stanowi reprezentację 24% polskiej branży centrów handlowych.