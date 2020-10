PRCH: Trudna sytuacja epidemiczna hamuje proces odbudowy odwiedzalności w centrach handlowych

W tygodniu od 12 do 18 października wartość wskaźnika odwiedzalności – PRCH Daily Footfall Index - wyniosła średnio 80 proc. ubiegłorocznej. Wynik jest powtórzeniem rezultatu z wcześniejszego tygodnia (5-11 października) oraz zbliżony do średniej odwiedzalności obiektów odnotowanej we wrześniu - podaje Polska Rada Centrów Handlowych.