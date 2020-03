PRCH: Trzeba natychmiastowo wesprzeć podmioty działające w centrach handlowych

- Bezzwłocznie zrealizowaliśmy rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia i ograniczyliśmy działanie centrów handlowych do sklepów zaspokajających podstawowe potrzeby. Wszyscy operatorzy sektora centrów handlowych (najemcy, właściciele, kierownicy i usługodawcy, a także wszyscy ich pracownicy) rozumieją tę decyzję dotyczącą zdrowia publicznego. Wszystkie możliwe środki zostały wdrożone w celu zagwarantowania bezpiecznego dostępu do tych sklepów, które w centrach handlowych pozostały otwarte. Zadbaliśmy o to, aby dostęp ten był możliwy w jak najbezpieczniejszych warunkach dla klientów, a także pracowników przebywających w obiekcie - oświadczają przedstawiciele właścicieli i zarządców 133 nieruchomości handlowo-rozrywkowych zrzeszonych w PRCH.

- W takiej sytuacji, która jest równoznaczna z niemal wirtualnym zaprzestaniem działalności, cały sektor jest mocno dotknięty. Zalecamy wynajmującym odroczenie pobierania czynszów od 1 kwietnia i podczas całego zamknięcia rozważanego najemcy. Jednocześnie wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wdrożenia środków zapobiegawczych oraz odpowiednich regulacji, które wesprą wszystkich zaangażowanych w działalność centrów handlowych w Polsce - dodają.