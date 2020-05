PRCH: W drugim tygodniu po otwarciu galerii odwiedzalność wzrosła

Dzienny poziom odwiedzalności w centrach handlowych w Polsce w dniach od 11 do 17 maja wyniósł w zależności od dnia od 60 proc. do 68 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. - podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).