PRCH z czterema nowymi członkami

Spółka technologiczna Dasoft, gdańskie Centrum Handlowe Manhattan, prywatna grupa energetyczna Polenergia eMobility oraz New Work – firma w obszarze biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej dołączyli do około dwustu podmiotów zrzeszonych w Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

Data: 30-08-2021, 12:28

PRCH z czterema nowymi członkami, fot. shutterstock

Nowi członkowie będą wspierać inicjatywy podejmowane przez PRCH - stowarzyszenie not-for-profit działające na rzecz sektora centrów handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych reprezentuje interesy branży centrów handlowych i występuje jako strona w dialogu z administracją państwową, a jej eksperci monitorują i komentują najważniejsze procesy zachodzące w branży. Członkowie stowarzyszenia mogą m.in. korzystać z bazy raportów i analiz przygotowywanych cyklicznie przez PRCH. Stowarzyszenie pełni także rolę doradczą, promuje dobre praktyki i wspiera rozwój firm członkowskich.

- Firmy dołączające do naszego grona poszerzają zakres kompetencji i zwiększają obszar zainteresowań PRCH. Dzięki nowym członkom mamy dostęp do eksperckiej wiedzy i najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży. Nasz głos jako przedstawiciela sektora nabiera znaczenia wraz z rosnącą liczbą stowarzyszonych firm. Dziękujemy za okazane zaufanie i serdecznie witamy w gronie PRCH – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Technologie wspierające branżę handlową

PRCH wita spółkę technologiczną Dasoft, która realizuje projekty informatyczne, technologiczne oraz wsparcia technicznego dla firm z sektora B2B. Spółka rozwija technologie wspierające przede wszystkim branże: retail, usług, nieruchomości oraz public. Sztandarowymi produktami firmy są systemy: komunikacji cyfrowej, infokioski, zarządzania ruchem klientów, parkingowe oraz dynamicznego wsparcia sprzedaży.

Nowym członkiem PRCH jest także gdańskie Centrum Handlowe Manhattan - pierwszy nowoczesny obiekt handlowy w Gdańsku, otwarty w 2004 roku. Manhattan to w pełni multifunkcjonalne centrum, łączące 16,5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej, z takimi markami jak m.in. Sinsay, KappAhl, Eurospar, Rossmann, Empik, Tedi, KiK, Pepco, Dealz, Zdrofit Finess, 6 tys. mkw. powierzchni biurowej z takimi Najemcami jak Sescom, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz 3,5 tys. mkw. powierzchni rozrywkowej z multimedialną Biblioteką Manhattan, Kręgielnią MK Bowling i placem zabaw Klockownia.

Wartością dodaną projektu jest sfera edukacyjna, na którą składają się Gdańska Szkoła Artystyczna, szkoły językowe Profi Lingua i Speak Up oraz centrum kształcenia Indeks. Właścicielem i zarządcą Manhattanu jest Sirius Investments.

Elastyczne biura

Wśród nowych członków Rady znalazła się również firma New Work, która jest jednym z dostawców biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka powstała w 2012 r. i zarządza powierzchniami biurowymi w trzech krajach – Polsce (Warszawa, Kraków i Łódź), na Węgrzech (Budapeszt, Budaörs) oraz w Czechach (Praga). To aż 16 lokalizacji o łącznej powierzchni 43 tys. mkw. Oferuje także pakiet franczyzowy umożliwiający wdrożenie przestrzeni coworkingowej m.in. w centrach handlowych. Z usług New Work korzystają m.in. takie marki jak China Railway, Assiduus czy Tata Consultancy Services.

W szeregi członków PRCH wstąpiła również Polenergia eMobility, spółka należąca do Grupy Polenergia, która jest polską prywatną grupą energetyczną składającą się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Strategicznym projektem realizowanym przez spółkę Polenergia eMobility we współpracy z właścicielami i zarządcami obiektów handlowych, sportowych oraz mieszkaniowych jest budowa ogólnopolskiej i ogólnodostępnej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

PRCH zaprasza przedstawicieli firm działających w sektorze nieruchomości komercyjnych do dołączenia do grona firm członkowskich. Zrzeszone podmioty zyskują merytoryczne wsparcie i dostęp do aktualnej wiedzy, jednocześnie wzmacniając głos sektora w dyskusji o najważniejszy kwestiach dotyczących branży centrów handlowych.