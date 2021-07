Premier: Chcemy, by przepisy dot. zakazu handlu nie były omijane

Chcemy, by ustawa o zakazie handlu w niedziele działała, a nie była omijana przez wykorzystywanie luk - mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że projekt nowelizacji ustawy wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PiS ma na celu domknięcie tych luk.

Premier odwiedził w czwartek firmę Wiśniowski w Wielogłowach (woj. małopolskie). Był tam pytany przez dziennikarzy, jakie będzie stanowisko rządu ws. projektu nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele, której celem jest uszczelnienie przepisów.

Ustawa o wolnych niedzielach

"Chcemy, żeby ustawa o wolnych niedzielach dla pracowników handlu działała w rzeczywistości, w praktyce, a nie była omijana przez wykorzystywanie jakiś luk. Ustawa, jak rozumiem, po prostu ma na celu domknięcie tych luk" - odpowiedział szef rządu.

Dodał, że przepisy dot. ograniczenia handlu w niedziele spełniają swoje zadania, dając wolny dzień od pracy pracownikom i szansę małym sklepom. "Projekt nowelizacji ma na celu uszczelnienie przepisów, które zostały wdrożone wcześniej" - podkreślił premier.

Projekt ustawy wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PiS przewiduje, że w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być placówki pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w których działalność pocztowa będzie przeważająca. Jak zapisano, chodzi o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, stanowiącą co najmniej 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

Status placówki pocztowej

W uzasadnieniu projektu podano, że przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe omijali zakaz handlu w niedziele powołując się na posiadanie statusu placówki pocztowej.

Z katalogu włączeń od zakazu usunięto też placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży wyrobów tytoniowych. Jak wyjaśniono, to wyłączenie było nadużywane przez przedsiębiorców, którzy handlują papierosami "przy okazji".

Placówki handlowe korzystające z wyłączenia od zakazu będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności podlegającej wyłączeniu od zakazu i z pozostałej działalności. Ewidencja ma umożliwić inspektorom pracy kontrolę, czy dana placówka spełnia kryteria określone w ustawie.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie w 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Ustawa przewiduje katalog 32 włączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.