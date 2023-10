Handel

Premier o polskim handlu. "Walka z nie do końca uczciwymi praktykami wielkich sieci"

Interesujemy się tym, aby od strony regulacyjnej, prawnej, polskie sieci miały sytuację równą, co do konkurencyjności na rynku; mamy do czynienia z ogromną siłą międzynarodowych dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych - powiedział w poniedziałek w Brzeszczach (woj. małopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki; fot. PAP/ Zbigniew Meissner