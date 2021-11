Premier proponuje zerowy VAT na żywność

Gdyby była taka możliwość, to już teraz deklaruję wdrożenie na sześć miesięcy zerowych stawek VAT na żywność. Niestety ze strony Komisji Europejskiej płynie do tej pory odpowiedź odmowna - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 29-11-2021, 19:34

Zespół z Ministerstwa Finansów konsultował z Komisją Europejską możliwość obniżenia stawki VAT do zera na produkty żywnościowe; fot. shutterstock

Morawiecki przypomniał w poniedziałek na konferencji w Pyrzowicach (Śląskie), że w komponencie pakietu antyinflacyjnego jest dodatek osłonowy, "który służy także rekompensacie wzrostu cen żywności". Jak dodał, zespół z Ministerstwa Finansów konsultował 18 listopada br. z Komisją Europejską możliwość obniżenia stawki VAT do zera na produkty żywnościowe.

Zerowy VAT na żywność

"Gdyby była taka możliwość, to już teraz deklaruję wdrożenie na sześć miesięcy zerowych stawek VAT na żywność. Niestety ze strony Komisji Europejskiej - zarówno wobec Republiki Czeskiej, jak i wobec innych państw - w tym Polski - płynie do tej pory odpowiedź odmowna" - powiedział premier w Pyrzowicach.

Dlatego - jak tłumaczył - "radzimy sobie w ten sposób z tym problemem, że poprzez dopłatę zawartą w dodatku osłonowym, my ujmujemy pewien pakiet produktów żywnościowych tak, żeby Polacy mogli zamortyzować sobie część tych podwyżek cen, które rzeczywiście mają miejsce".

Pakiet antyinflacyjny

"Jesteśmy przekonani, że nasz pakiet antyinflacyjny złagodzi te wielkie ryzyka, które występują. A one występują w ogromnej większości ze względu na czynniki zewnętrzne: na podwyżki cen gazu przez Gazprom i Rosję i podwyżki cen uprawnień ETS, uprawnień do emisji CO2 z którymi mamy do czynienia w Unii Europejskiej" - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że "rząd polski - niezależnie do tego, że są to przyczyny zewnętrzne - stara się łagodzić skutki inflacji". "I nasz pakiet jest elastyczny, jeżeli będą potrzebne kolejne elementy - będziemy je również dokładać" - zapewnił Morawiecki.

Ministerstwo Finansów przypomniało w sobotę, że 18 listopada br., podczas posiedzenia unijnej grupy roboczej, rozmawiano na temat reformy stawek VAT, a Polska kolejny raz wnioskowała o szersze stosowanie stawek obniżonych. Służby Komisji potwierdziły celowość przyjęcia zmian w dyrektywie jako niezbędnych do tego, aby państwa mogły szerzej stosować preferencje stawkowe VAT niż obecnie - podało MF.

Resort podkreślił w informacji, zamieszczonej na swojej stronie internetowej, że Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0 proc. VAT także na żywność. Polska w zakresie produktów żywnościowych stosuje co do zasady najniższą z możliwych na gruncie prawa UE stawek VAT - stawkę 5 proc. - przypomniało MF.

Będący przedmiotem prac grupy projekt dyrektywy VAT w zakresie stawek zakłada prawo do szerszego niż obecnie stosowania stawek obniżonych, w tym stawki 0 proc., i dotyczy to także żywności. W opinii Komisji Europejskiej dokonanie takiego kroku będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT - zaznaczyło MF.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki prezentując założenia tarczy antyinflacyjnej przekazał, że rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe. "KE ma inne zasady. Nie zgadza się na tego typu działania. Gdyby była zgoda po stronie KE, jest nasze zobowiązanie, zaproszenie na całe I półrocze przyszłego roku zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Ale takiej zgody póki co nie ma" - mówił wtedy Morawiecki. Później media podawały, powołując się na informacje urzędnika KE, że polski rząd nie zwracał się o obniżenie stawki VAT na żywność do zera.

Tarcza składa się z sześciu elementów: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.

Premier zapowiedział rządowy dodatek wyrównawczy, który ma związek m.in. ze wzrostem cen żywności. Otrzymają go osoby spełniające kryteria dochodowe - od 400 zł do nawet ponad 1000 zł w zależności od gospodarstwa domowego. Inny będzie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, a inny dla pięcio- czy sześcioosobowego. Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach w 2022 r.