Premier waha się co do zamknięcia centrów handlowych

Targoszyński, Baker McKenzie na Internetowym FRSiH: Klimat do przejęć jest dobry, a fundusze mają na to środki

- Wszystko może się zmienić jutro lub pojutrze. Na teraz decyzji jeszcze nie ma – mówią źródła portalu z kręgów rządowych o scenariuszu zakładającym zamknięcie galerii handlowych. Zresztą w samym rządzie nie ma co do tego jednomyślności. Informację o rozważanym zamknięciu galerii handlowych potwierdziliśmy w dwóch źródłach.

- Rozmowy trwają. Jest to jeden z pomysłów na walkę z pandemią, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Premier się waha - mówi drugi z informatorów.

Więcej na money.pl