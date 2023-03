8 marca świętujemy Dzień Kobiet. Wiele sieci handlowych z okazji tego dnia przygotowało specjalną ofertę. Co możemy kupić w sieciach Netto, Aldi, Kaufland, Żabka, Intermarche i Biedronka? Jakie prezenty na Dzień Kobiet znajdziemy na półkach?

Dzień Kobiet w Intermarche. Co możemy kupić?

- Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w Intermarché do nabycia są tradycyjnie kwiaty cięte, w tym gotowe bukiety, a także słodkie upominki w postaci pralinek. Z prezentów bardziej wyszukanych polecamy modne torebki damskie, a także porcelanowe zestawy kawowe - mówi Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu w Intermarché.

Co oferuje Żabka na Dzień Kobiet 2023?

- W okresie od 1 do 14 marca br. w Żabce proponujemy słodycze. W Dzień Kobiet, 8 marca br., w sklepach sieci klienci mogą kupić bukiety tulipanów oraz jabłka z dedykacją. Polecamy uwadze naszą nową akcję promocyjną „Do kawki ciacho za 1 zł". Oferta obowiązuje przy jednoczesnym zakupie gorącego napoju i słodkiego wypieku (z wyłączeniem wypieków regionalnych) do 28 marca br. lub do wyczerpania zapasów - informuje nas sieć handlowa.

Co przygotował Kaufland na Dzień Kobiet 2023?

- Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet zadbaliśmy o specjalny asortyment. Nasza oferta obejmuje m.in. bukiety, w tym kompozycje z róż, tulipanów oraz kwiatów mieszanych. Osoby będące użytkownikiem programu Kaufland Card mogą liczyć na promocję i od poniedziałku do środy zakupić bukiet tulipanów w cenie 6,99 zł. W ofercie dostępne są także rośliny doniczkowe, w tym m.in. dwupędowy storczyk czy gerbera, a także kompozycje w szkle. W sklepach Kaufland dostępne są różnego rodzaju praliny, bomboniery i czekolady. Dodatkowo klienci znajdą u nas chusty damskie w różnych kolorach i wzorach w cenie 24,99 zł, a także filiżanki ze specjalnym napisem w cenie 39,99 zł. Oferta obejmuje także różnego rodzaju kosmetyki, w tym m.in. kremy na dzień i na noc, naturalne balsamy do ciała, a także wody toaletowe i perfumowane - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Stokrotka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Kobiet 2023

– Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet Stokrotka przygotowała propozycje słodkich upominków oraz kwiatów. 7 i 8 marca, przy zakupie dwóch bukietów tulipanów cena za jeden wyniesie 7,99 zł. Wśród inspiracji prezentowych klienci znajdą również kawy, herbaty oraz kosmetyki. Poza tym z okazji urodzin naszej aplikacji 7 marca za każde wydane 14,99 zł na słodycze i ciastka paczkowane, a 8 marca za każde wydane 19,99 zł na kwiaty cięte i doniczkowe klienci otrzymają dodatkowe 5 Płatków. Płatki można następnie wymieniać na produkty dostępne m.in. za jeden grosz – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Dzień Kobiet 2023. Jakie upominki kupimy w Aldi?

- Oferta na Dzień Kobiet w sklepach sieci ruszyła 6 marca. Klienci mogą kupić 16 różnych smaków czekolad marki własnej CHÂTEAU do 30% taniej. Na sklepowych półkach pojawią się między innymi Praliny Bouqet marki Heidi za 9,99 zł (opakowanie 120 g), torcik tiramisu lub czekoladowy marki Balconi za 12,49 (400 g), praliny Milka za 10,99 zł (opakowanie 110 g) oraz baryłki z alkoholem z Wedla za 19,99 (opakowanie 200 g) - informuje Luiza Urbańska, Specjalista ds komunikacji i PR.

- Oprócz słodkości oferujemy także kawę marki Dallmayr w cenie 19,99 zł (opakowanie 500g). W ofercie są również cięte kwiaty. Od 7 marca klienci mogą kupić bukiet długich róż (60 cm) za 21,99 zł lub bukiet składający się z dwunastu róż (40 cm) za 8,99 zł. Za 21 sztuk tulipanów klienci zapłacą 26,99 zł. W ofercie są także bukiety z różnych gatunków kwiatów za 20,99 zł oraz bukiet z tulipanami w różnych kolorach za 19,99 zł - dodaje.

Aldi na Dzień Kobiet. Co kupimy taniej?

7 oraz 8 marca na klientów będzie czekać promocja w ramach Dnia Kobiet – czekoladki Merci 23% taniej - za 12,99 zł.

W czasie Dnia Kobiet w sklepach sieci trwać będzie także Tydzień Ukraiński - sieć postanowiła umożliwić zakup słodkości Ukraińcom. W ofercie między innymi znajdą się batoniki (od 0,99 zł), bombonierki (od 16,99 zł) i czekolady marki Roshen (od 3,69 zł). Tradycyjne zefirki – pianki owocowe - będzie można kupić za 14,99 zł. Dodatkiem do prezentu może być kawa Starego Lwowa (opakowanie 250 g) za 11,99 zł.

- Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie Dniem Kobiet w Polsce. W 2022 roku w tygodniu, w którym przypadało to święto sprzedaż kwiatów wzrosła o ponad 70% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Klienci najchętniej sięgają po tulipany, narcyzy i róże, taką tendencję widzimy co roku - mówi Luiza Urbańska.

Netto z ofertą na Dzień Kobiet. Co możemy kupić?

Przed 8 marca na klientów Netto czeka oferta roślin. Kalanchoe z drobnymi, kwitnącymi kwiatkami w ozdobnej osłonce można zakupić za 12,99 PLN (1 szt.). Ten sam kwiat w różnych kolorach i w formie bukietu klienci Netto nabędą za 19,99 PLN (3 szt.). Skrzydłokwiat w torebce o wys. 40 cm dostępny jest za 15,99 PLN (1 szt.). Nieco wyższy (60-70 cm) dwupędowy storczyk w ceramicznej osłonce do kupienia za 49,99 PLN, a bukiet goździków (9 szt.) za 17,99 PLN.

8 marca, bukiet tulipanów (7 szt.) dostępny będzie w obniżonej cenie 6,99 PLN – 22 proc. taniej. Od 6 do 11 marca w ofercie dyskontu znajdą się: róża o dł. 50-55 cm (różne kolory) – 8,99 PLN za szt., bukiet 15 róż w cenie 9,99 PLN, jak i begonia w doniczce i osłonce (różne kolory) za 9,99 PLN za sztukę czy hortensja w torebce – za 22,99 PLN (1 szt.).

Netto: Jakie ciasta na Dzień Kobiet?

Sieć oferuje również Praliny Lindor (Lindt) w puszce w kształcie serca w cenie 12,99 PLN (50g). Ferrero Collection można kupić za 36,99 PLN (269 g). W ofercie klienci znajdą także gotowe zestawy, w tym zestaw prezentowy Milka (49,99 PLN za 1 szt.), Cynia (59,99 PLN za 1 szt.) czy Jaśmin (69,99 PLN za 1 szt.).

Netto oferuje również ciasto wegańskie z nadzieniem bananowym Kraina Wypieków (10,99 PLN za 320 g), brownie z orzechami Kraina Wypieków (11,99 PLN za 350 g), a także ciasto Marmurek Kraina Wypieków (9,99 PLN za 320 g).

Dzień Kobiet w Netto. Filiżanki, kieliszki, kosmetyki

Na Dzień Kobiet można również kupić w Netto dedykowaną filiżanka ze spodkiem (15 PLN za 1 kpl.), kubek ceramiczny (12 PLN za 1 szt.), do kawy czy herbaty, kieliszek z napisem w cenie 15 PLN za sztukę, zestaw akcesoriów do pielęgnacji twarzy i okolic oczu w cenie 25 PLN za 1 kpl, urządzenie do peelingu kawitacyjnego (59 PLN za 1 szt.), urządzenie do oczyszczania twarzy (49 PLN za 1 kpl.), zestaw gąbek w etui (1 kpl., 4 szt.), zestaw pędzli w etui (1 kpl.), każdy w cenie 20 PLN.

W sieci dostępne są też kuferek na kosmetyki o wymiarach 23,5 x 17,5 x 21 cm (do wyboru dwa kolory, 49 PLN za 1 szt.), falownica do włosów (59 PLN za 1 szt.), lokówko-suszarka (45 PLN za 1 szt.) oraz prostownica do włosów o mocy 40 W (49 PLN za 1 szt.).

Dzień Kobiet w Biedronce: tulipany, goździki i róże

Od 6 marca w ofercie Biedronki znajduje się 17 rodzajów ciętych kwiatów i bukietów mierzących od 28 do 60 cm. Bukiety premium w cenie 34,99 zł składają się z kilku rodzajów kwiatów np. margaretek, róż i goździków. Dostępne są też bukiety w rattanowych osłonach w cenie 21,99 zł.

Goździki (10 szt.) kosztują 9,99 zł, a bukiet 11 klasycznych czerwonych róż można kupić za 11,99 zł. Do wyboru jest również bukiet 9 szt. róż o wysokości 50 cm za 15,99 zł lub jedna róża o wysokości 60 cm za 5,99 zł. Tulipany można kupić w postaci bukietów różnej wielkości: 19 szt. za 26,99 zł, 15 szt. za 18,99 zł, 10 szt. za 13,99 zł.

Dzień Kobiet 2023: jakie słodycze można kupić w Biedronce?

Sieć przygotowała również ofertę słodyczy. Wśród nich są m.in. praliny Rafaello w cenie 7,99 zł/op. przy zakupie 2 szt. (tylko w poniedziałek 6.03), czekoladki Merci w cenie 9,99 zł/op. przy zakupie 2 szt. (tylko w środę 8.03), Bombonierka Baryłki klasyczne E.Wedel w cenie 13,99 zł/op. przy zakupie 2 szt. oraz praliny Toffifee w cenie 9,99zł/op. przy zakupie 2 szt. (od poniedziałku do soboty 6.03-11.03). Podane ceny obowiązują przy użyciu karty Moja Biedronka.

W okolicznościowej ofercie sieci tylko we wtorek 7.03 wszystkie damskie kremy do twarzy i perfumy kupić można w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka.

Biedronka z ofertą na Dzień Kobiet

Do 8 marca włącznie dostępna jest również oferta produktów w Biedronka Home. Obejmuje ona akcesoria elektroniczne, kosmetyczne, domowe, torebki oraz biżuterię, np. bransoletki z cyrkoniami w cenie 34,99 zł/szt., słuchawki nauszne z mikrofonem za 49,99 zł/szt., prostownicę do włosów z regulacją temperatury w cenie 44,99 zł/szt.

