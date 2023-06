Sieć Lidl Polska przygotowała specjalną ofertę prezentów dla ojców, dostępną w sklepach w całym kraju.

Lidl przygotował ofertę na dzień ojca

Koszulki z Lidla na Dzień Ojca

Sieć oferuje koszulki polo, letni must-have marki Livergy. Cena produktu to 29,00 zł za sztukę. W ofercie sieci będzie można też znaleźć bawełniane bermudy czy koszule z krótkim rękawem.

Lidl dla majsterkowiczów

Dla wszystkich Ojców, którzy hobbistycznie lub zawodowo majsterkują, specjalnie z okazji ich święta od 22 czerwca do sklepów Lidl Polska trafią praktyczne zestawy narzędzi. Największy z nich, aż 23-elementowy, będzie można kupić za 119 złotych/ zestaw. W jego skład wejdą m.in.: obcinaczki boczne, szczypce, klucz płaski, 5 wkrętaków, poziomica, młotek ślusarski, nóż introligatorski z ostrzem, 10 bitów, uchwyty do bitów i miara. W ofercie dostępne będą również zestawy: wierteł lub dłut SDS za 29,99 złotych / zestaw, 7 gwintowników za 69,90 złotych/ zestaw czy 3 pilników lub tarników za 29,99 złotych / zestaw. Nie zabraknie w niej też funkcjonalnych i pozwalających utrzymać porządek w warsztacie: skrzynki na narzędzia (49,99 złotych / 1 sztukę) oraz kompletu listew magnetycznych służących do wieszania sprzętu (39,99 złotych / zestaw).

Produkty okolicznościowe dla ojców

Doskonałymi pomysłami na prezent są estetyczne oraz zabawne artykuły okolicznościowe. Wśród nich znajdziemy: porcelanowe kubki o pojemności 320 ml (11,90 zł/szt.) z wesołymi grafikami oraz kolorowe męskie skarpety (7,99 zł/szt.) z napisem Tata bądź Dad. Kultową wręcz propozycją w ofercie są T-shirty, które z pewnością z dumą założy każdy Tata. W cenie 19,90 złotych za sztukę dostępne będą te z hasłami: "Tak wygląda najfajniejszy tata na świecie" lub "Mój tata - Mój bohater", a za 29,99 złotych za sztukę kupimy T-shirt z licencjonowaną grafiką przedstawiającą superbohaterów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl