Gwiazdka 2022 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o prezentach. Co podarować mężowi, czy chłopakowi? Przygotowaliśmy kilka pomysłów na prezent dla mężczyzny pod choinkę, które mogą być dla was inspiracją.

Prezent świąteczny. Co kupić pod choinkę mężowi czy chłopakowi? Fot. unspash

Prezent świąteczny dla męża. Co kupić mężowi pod choinkę?

Jaki prezent dla męża pod choinkę będzie ponadczasowy, efektowny i przydatny? Na pewno dobrze sprawdzi się klasyczny portfel męski ze skóry. Wybierz elegancki model w stonowanych kolorach, np. w czarnym, bordowym czy granatowym. Zastanów się również, czym twój mąż się interesuje i czy może można mu coś dokupić do jego kolekcji - na przykład narzędzia do domu czy ogrodu, gadżety do samochodu czy akcesoria sportowe. A może twój mąż lubi czytać książki? Jeśli tak, będzie zachwycony, gdy wzbogacisz jego biblioteczkę o kolejną wartościową pozycję. Możesz też dyskretnie podpytać jego o czytelnicze marzenia.

Można też pomyśleć o kartach prezentowych do popularnych sieci sklepów z książkami, elektroniką i płytami lub - ale tu już musisz wiedzieć, że o tym marzy - bonach na lot balonem lub jazdę samochodem terenowym z napędem na cztery koła.

Prezent świąteczny dla chłopaka. Co kupić chłopakowi pod choinkę?

Czy oryginalny kubek dla chłopaka lub partnera pod choinkę będzie dobrym prezentem. A może, jeśli już jesteśmy w tym temacie, termos na napoje, posiłki lub kubek termiczny? Niektórym może się to spodobać jako główny upominek lub dodatek do większego prezentu. Na pewno warto zastanowić się, ile się znacie, może nawet uzgodnić, czy kupujecie dla siebie drobiazgi czy coś droższego, żeby potem nie czuć się niezręcznie.

Czym się twój chłopak lub partner interesuje? Jeśli czynnie uprawia sport, może dobrym pomysłem będzie dla niego piłka do kosza, deskorolka lub rakieta tenisowa? Dobrym pomysłem jest też zakup voucheru na symulator lotu czy prawdziwy lot widokowy balonem albo bilety na koncert jego ulubionego zespołu. Ale wtedy to musisz być już pewna, że znasz jego pasje.

