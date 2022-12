Wybór świątecznego prezentu dla żony czy dziewczyny nie jest prostą sprawą. Przygotowaliśmy kilka propozycji, które powinny pomóc w wyborze.

Prezent świąteczny. Co kupić pod choinkę żonie, mężowi? Fot. shutterstock

Prezent świąteczny dla żony. Co kupić żonie pod choinkę?

Zakup prezentu dla żony może stanowić nie lada wyzwanie. Chociaż dobrze znasz swoją partnerkę, to idealne trafienie w kobiece gusta nie jest łatwą sprawą. Ułatwieniem będzie dopasowanie prezentu do pasji i zainteresowań żony. Jeśli twoja partnerka czynnie uprawia sport w jednej lub w kilku dyscyplinach, masz ułatwioną sprawę. Odpowiednie sportowe ubranie, sportowe akcesoria mogą wywołać na jej twarzy uśmiech. A może żona lubi urządzać dom i przyjemność sprawi jej narzuta w modnym kolorze lub poduszki z ciekawym motywem?

Jeśli chodzi o zakup biżuterii sprawa jest zarówno prosta jak i skomplikowana. Kobiety mają zwykle swój określony styl i czasem ciężko w niego trafić, ale jeśli dobrze wiesz, jakie wisiorki czy kolczyki twoja żona lubi, na pewno ucieszy się z kolejnej piękniej błyskotki. I nie myśl kategoriami "a może kolejny robot kuchenny", bo kobiety lubią prezenty osobiste. No chyba, że jej pasją jest gotowanie i od kilku tygodni opowiada ci, że bardzo przydałby się jej do kuchni najnowszy robot wielofunkcyjne. Ale nawet wtedy, oprócz robota, podaruj jej w prezencie pudełeczko z pięknymi kolczykami lub inny drobiazg.

Prezent świąteczny dla dziewczyny. Co kupić dziewczynie pod choinkę?

Dziewczyna może ucieszyć się z zestawu kosmetyków, akcesoriów do pielęgnacji czy modnej biżuterii. A może by tak coś z odzieży? - zastanawiasz się. Jest to możliwe. Obecnie panuje moda na swetry oversize, więc jeśli widzisz, że twoja dziewczyna czy partnerka tak właśnie się ubiera, to wystarczy podpatrzeć, jakie są jej ulubione kolory i pomysł na prezent masz gotowy. Obecnie modne są między innymi stonowane kolory ecru, jasne i ciemne brązy, a także różne odcienie zieleni i fioletu. Jeśli dobrze znasz jej gust, możesz kupić torebkę do noszenia na co dzień lub na specjalne wyjścia w uniwersalnym czarnym kolorze, ale też srebrną czy złotą.

Lubicie spędzać romantyczne wieczory we dwoje? Jeśli tak, miłym dodatkiem do prezentu lub upominkiem będą pięknie pachnące świecie, zestaw filiżanek do kawy lub szkła do wina albo gustowny obrus.

