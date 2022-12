W święta Bożego Narodzenia spotykamy się przy rodzinnym stole, jemy świąteczne potrawy i składamy sobie życzenia, dzieląc się przy tym prezentami. Czasu na przedświąteczne zakupy coraz mniej, a sieci handlowe już kuszą prezentami. Co proponują w tym roku?

Jakie prezenty świąteczne można kupić w sklepach popularnych sieci? | fot. Shutterstock

Jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia jest choinka - chrześcijański symbol drzewa rajskiego. Niegdyś często pod choinką ustawiało się żłóbek, dla upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, dziś natomiast lądują tam prezenty, którymi następnie obdarowywani są bliscy.

Jaki prezent kupić na święta?

Gorący przedświąteczny okres zakupowy obejmuje w zasadzie cały grudzień, a sieci handlowe już kuszą pomysłami na prezenty, i to dla każdego, nie tylko dzieci. Inny bowiem będzie prezent pod choinkę dla najmłodszych, jeszcze inny dla męża lub żony, a i rodzice lub dziadkowie dostać powinni spersonalizowane dla nich prezenty.

Dzieci uwielbiają świąteczne prezenty. Co można im kupić w tym roku? | fot. Shutterstock

Prezenty dla dzieci na święta. Tu oferta jest najszersza

Najszersza wydaje się być oferta prezentów dla dzieci, wśród których nie brakuje tradycyjnie lalek, klocków i maskotek. Do popularnych Lego i Barbie często dołączają zabawki zmechanizowane, drewniane, edukacyjne, a dla starszych dzieci - akcesoria komputerowe i gadżety.

Prezenty na święta dla aktywnych i dla fanów gadżetów

Popularną kategorią dla dorosłych są perfumy, coraz mocniej akcentowane są także prezenty dla aktywnych, np. opaski fit, sprzęt do jogi, biegania, fitness. Drony, konsole do gier i aparaty fotograficzne wiodą prym w ostatnich latach, gdy mowa o prezentach dla fanów gadżetów i technologii. A na co postawiły sieci handlowe w tym roku?

Prezenty na święta dla niej. Lidl proponuje zestawy kosmetyków

Lidl bogatą ofertę prezentów na święta proponuje już od czwartku 8 grudnia. W ofercie dla pań są np. zestawy prezentowe kosmetyków do kąpieli w kilku rodzajach od 32,99 zł, a także zestawy prezentowe kosmetyków do makijażu od 21,99 zł, zestaw prezentowy akcesoriów do manicure i brwi za 19,99 oraz zestawy prezentowe do pielęgnacji skóry i włosów.

Biedronka stawia w tym roku m.in. na klocki Lego | fot. Biedronka

Prezenty na święta w Biedronce. Eleganckie akcesoria skórzane i coś dla fanów gier

Wśród okazji tygodnia 5-18.12 sieć Biedronka proponuje skórzaną elegancka galanterie Puccini, w tym torebkę damską za 99 lub 139 zł, paski skórzane za 69 zł i portfele skórzane za 99 zł oraz zegarki z bransoletką za 49,99 zł, można kupić także czapki i szaliki damskie i męskie Lee Cooper w cenie od 24,99 zł.

Biedronka stawia także na prezenty dla dzieci na święta. Od 5 do 21.12 można kupić np. mikrofon karaoke za 49,99 zł, głośnik karaoke za 119 zł i akcesoria dla graczy w kilku rodzajach za 79,90 zł. Gracze komputerowi mogą otrzymać także specjalne zestawy kubków za 34,99 zł.

Prezenty na święta dla dzieci. Zabawki w Biedronce już od listopada

Zabawki na prezent Biedronce można z kolei kupować od 7.11 do 24.12. W ofercie klocki Lego już od 34,99 zł, drewniane kolejki i drewniane klocki oraz drewniane zabawki edukacyjne. Sieć stawia także dla prezenty dla najmłodszych, w tym niemowlaków i można kupić np. interaktywne zabawki muzyczne za 99 zł. Tradycyjne pluszaki można nabyć za 69,90 zł, a te interaktywne od 79,90 zł. Z kolekcji Psi Patrol sieć poleca pojazdy i pluszaki, a dla kreatywnych - zestawy ciastoliny Play-Doh. 79,90 zł zapłacimy za tańszy z modeli samochodu zdalnie sterowanego, mniej (od 34,99 zł) za tradycyjne samochodziki Hot Wheels. Oprócz tego w ofercie wiele innych modeli zabawek, w tym lalek.

Carrefour proponuje połączenie nauki z zabawą. | fot. Carrefour

Zabawki dla dzieci na prezent świąteczny także w Carrefourze. Co można kupić?

Carrefour ofertę prezentową rozpoczął 29.11, produkty będzie można kupić do 24.12. Sieć poleca np. domek lalki Barbie za 99,99 zł i grę Twister za 69,99 zł. Wśród pomysłów na prezent dla dzieci znaleźć można wiele modeli lalek wraz z akcesoriami, mnóstwo modeli pluszaków, zabawek kreatywnych, klocków i pojazdów.

Zabawki na prezent na święta. Aldi ma promocję 30% taniej

Aldi ruszyło z promocją na wszystkie zabawki 28.11. 30% taniej od pierwszej sztuki będzie można je kupić do 18.12. 174,30 zł zapłacimy za drona, klocki Lego za 27,99 zł, są także w ofercie gry rodzinne, planszowe, karciane. W ofercie Aldi także klocki konstrukcyjne, drewniane, lalki, samochodziki.

Aldi dla dorosłych ma na święta modne dodatki, w tym skórzane akcesoria. | fot. Aldi

Prezenty na święta dla kobiety i mężczyzny. Aldi proponuje modne dodatki

Dla dorosłych Aldi proponuje w tym samym czasie trwania akcji modne dodatki. W ofercie np. swetry z jedwabiem i kaszmirem, skórzane rękawiczki, kapcie i torebki, szale z kaszmirem i kosmetyki.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl