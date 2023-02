Kwiaty, czekoladki, a może praktyczny, miłosny upominek? Na co w tym roku stawiają sieci handlowe w kwestii walentynkowych prezentów? Sprawdziliśmy ofertę Biedronki, Lidla, Dino oraz Pepco. Oto, co można kupić swojej drugiej połówce.

Prezenty na Walentynki 2023. Co proponują sieci handlowe? | fot. Pixabay

Walentynki, jako okazja do wyzwania sobie miłości, oznaczają również wielki biznes. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedawanych jest tego dnia 200 milionów róż, globalnie kilka razy tyle wysyła się miłosnych kartek. W Polsce jest nie inaczej - na rynku hurtowym w Broniszach sprzedaż róż wzrasta o ponad 200 proc., przed kwiaciarniami ustawiają się kolejki, a sklepy kuszą w lutym miłosną ofertą - prezentami, jakie warto wręczyć ukochanym osobom. Walentynkowy biznes w Polsce szacuje się na ponad miliard złotych.

Walentynki w 2023 roku wypadają we wtorek 14 lutego. Polacy Walentynki spędzają standardowo, najczęściej udając się na kolację, lub do kina na popularne filmy. Wśród prezentów wybieranych przez mężczyzn królują kwiaty, ukochanym osobom wręcza się często również słodkości (także w walentynkowym wydaniu, np. w opakowaniach w kształcie serca). A na co stawiają w tym roku sieci handlowe?

Biedronka proponuje na Walentynki 2023 m.in. biżuterie. | fot. Biedronka

Biedronka: Prezenty na Walentynki 2023

Biedronka swoją ofertę walentynkową uruchomiła już 30 stycznia. Sieć stawia m.in. na biżuterie (zegarek damski z bransoletką za 49,99 zł, naszyjnik z kolczykami za 24,99 zł i szkatułka na biżuterię za 49,99 zł), a także szlafroki i piżamy damskie oraz koronkowe body damskie dla pań i piżamy męskie, bokserki i t-shirty dla panów.

Są także walentynkowe pluszaki i kubki (w cenie 19,99 zł) oraz zestawy walentynkowe za 14,99 zł, wśród których można wybrać wieczór filmowy, wieczór w domowym spa, kolację w dwoje lub wieczór gier. Zawierają, w zależności od wersji, zaproszenia do spędzenia wspólnie czasu oraz coś z następujących dodatków: kubki, świeczki, słomki, serwetki, balony, karty, poduszkę do wanny i płatki róż. Dla par w tym roku przewidziano także satynowe komplety pościeli, prześcieradła, koce i poduszki dekoracyjne.

Lidl stawia wśród prezentów walentynkowych na damską bieliznę. | fot. Lidl

Lidl: Prezenty na Walentynki 2023

Lidl prezentuje swoją ofertę walentynkową w gazetce datowanej 6-11.02. Wśród pomysłów na prezenty jest m.in. bielizna damska (biustonosz z koronką za 24,99 i za 29,99 zł, majtki koronkowe, 2 pary za 27,98 zł oraz podkoszulki damskie, satynowe koszule nocne i kimona. Panowie mogą kupić także kapcie damskie, skarpetki, rajstopy i legginsy. Rajstopy marek Gatta lub Esmara można kupić 30% taniej za drugą, tańszą parę. Bieliznę męską można w tych dniach kupić z 50% rabatem na drugi tańszy produkt. Do wyboru są m.in. 2-paki bokserek i 3-paki skarpetek.

Dino w Walentynki 2023 stawia na słodkie podarunki. | fot. Dino

Dino: Prezenty na Walentynki 2023

Dino stawia na słodkości i swoją ofertę na Walentynki 2023 datuje 1-7 lutego. Można kupić lizaki deserowe, czekolady Lindor, bombonierki w kształcie serc Mon Cheri lub Cherissimo i kilka innych rodzajów czekoladowych słodkości, a do tego zestaw kieliszków walentynkowych za 17,99 zł.

W Pepco na Walentynki 2023 można kupić m.in. słodkie przybory kuchenne i drobiazgi. | fot. Pepco

Pepco: Prezenty na Walentynki 2023

Sieć Pepco również stawia na walentynkową garderobę. Do wyboru od 26 stycznia do 8 lutego m.in. t-shirty z miłosnymi motywami, piżamy damskie, koszule nocne, szlafroki, figi, body, biustonosze.

Kolację dla dwojga można z kolei przygotować wybierając kubki, matę z motywem w serca, a także podobną deskę do serwowania. Miłosne kształty mają także foremki do muffinek, blacha do ciasta, komplet tortownic, a atmosfery miłosnego święta mogą dopełnić poduszki, koce, świece zapachowe i maskotki.

Damska bielizna także znajduje się wśród propozycji walentynkowych w Pepco. | fot. Pepco

