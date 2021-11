Prezenty świąteczne uderzą po kieszeni

W ramach tegorocznych prezentów świątecznych najwięcej wydamy na kosmetyki, zabawki i ubrania - wynika z badania przeprowadzonego wśród klientów galerii handlowych.

Autor: PAP

Data: 29-11-2021, 16:41

Ile zapłacimy w tym roku za prezenty świąteczne? fot. shutterstock

Ile wydamy na prezenty?

Ponad 57 proc. ankietowanych przeznaczy na tegoroczne prezenty świąteczne do 500 złotych. Co trzeci badany zamierza wydać między 500 a 1000 złotych, 7 proc. - między 1000 a 1500 złotych, a 4 proc. powyżej 1500 zł. Mężczyźni częściej deklarowali w sondażu, że planują zakup dla maksymalnie czterech osób (odpowiedziało tak 49 proc. panów), kobiety (41 proc.) - dla maksymalnie ośmiu osób. Co piąty ankietowany planuje zakup prezentów dla więcej niż ośmiu osób.

Kiedy kupić prezent?

Prawie połowa kobiet planuje zakup prezentów jeszcze w listopadzie i w pierwszym tygodniu grudnia. Zaledwie 5 proc. pań pozostawi zakupy prezentów na ostatnie dni przed świętami. Wśród mężczyzn ponad 42 proc. kupi prezenty na początku grudnia, 11 proc. odkłada zakupy na czas bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co pod choinkę?

31 proc. ankietowanych wskazało, że chciałoby znaleźć pod choinką voucher lub kartę podarunkową, niewiele mniej, bo 30 proc. - biżuterię. Na trzecim miejscu znalazły się kosmetyki, z których ucieszyłby się co czwarty ankietowany (25 proc.). Co piąty respondent najchętniej widziałby pod choinką nowe ubrania i buty.

"W podziale na preferencje kobiet i mężczyzn widać pewne różnice, ale i punkty wspólne. Najwięcej ankietowanych pań marzy o biżuterii, a panów o elektronice. Na drugim miejscu wśród oczekiwań zarówno kobiet, jak i mężczyzn znalazły się karty podarunkowe. Co ciekawe - to więcej mężczyzn wskazało na tę odpowiedź - ponad 34 proc. przy 28 proc. kobiet" - powiedział dyrektor ds. marketingu i PR NEPI Rockcastle Polska Dominik Piwek. "W niektórych ankietach respondenci wpisali, że jako świąteczny prezent chcieliby w tym roku dostać paliwo" - dodał.

Na co wydamy najwięcej?

Najwięcej przeznaczymy w tym roku na kosmetyki - tak wskazało ponad 36 proc. ankietowanych klientów galerii handlowych. Na drugim miejscu znalazły się zabawki (34 proc.), a podium zamykają ubrania i buty (27 proc.). Budżet na świąteczne prezenty nieznacznie różni się w zależności od płci. Kobiety stawiają na kosmetyki (36 proc.), zabawki (35 proc.) oraz ubrania i buty (26 proc.). Panowie na kosmetyki (37 proc.), elektronikę (31 proc.) i zabawki (31 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-12 listopada br. na próbie 1000 klientów 12 galerii handlowych należących do NEPI Rockcastle zlokalizowanych na terenie całej Polski, metodą PAPI (wywiad bezpośredni) oraz poprzez ankiety na platformie Facebook.