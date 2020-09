Prezes Allegro: Ograniczenie zadłużenia umożliwi nam dalsze inwestycje

– Około 12 mln Polaków robi zakupy na Allegro, mamy ponad 100 tys. sprzedawców – małych i średnich przedsiębiorstw, które codziennie prowadzą sprzedaż. Dlatego wejście na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jest dla nas naturalnym krokiem – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes François Nuyts, prezes zarządu Allegro.

Gigant polskiego rynku e-commerce w ciągu ostatnich 20 lat przekształcił się z lokalnego start-upu w dużego, europejskiego gracza. Niedawno z blisko 194 mln odsłon miesięcznie Allegro weszło do dziesiątki największych serwisów e-commerce na świecie. W Polsce firma ma 3-proc. udział w całym krajowym rynku handlu detalicznego, wartym ok. 621 mld zł. Szacunki zakładają, że do 2024 roku jego wartość wzrośnie już do 724 mld zł (czyli ponad 180 mld dol.).

To stwarza znaczące możliwości zwiększania udziału w wydatkach konsumentów – zwłaszcza że Polska jest jednym z najszybciej na świecie rosnących rynków e-commerce i wciąż ma duży potencjał wzrostu.

– To dobry moment, aby Allegro zadebiutowało na giełdzie. Obecność na GPW od początku wydawała się naturalnym krokiem. Nasi obecni inwestorzy to trzy fundusze private equity, które dokonały przejęcia Allegro około czterech lat temu. Ich inwestycje trwają zwyczajowo od czterech do sześciu lat – mówi François Nuyts. – Nadal jednak będą posiadać udziały w Allegro i będą nas wspierać w dalszych inwestycjach i rozwoju działalności. Nic się nie zmienia w kwestii naszego zaangażowania w poprawę jakości obsługi klienta, która odpowiada za sukces w perspektywie długoterminowej.

Według ekspertów planowane jesienią IPO spółki będzie jednym z największych w historii warszawskiego parkietu. Allegro chce pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, co pozwoli spółce zredukować dźwignię finansową i spłacić część zadłużenia. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone ok. 5 proc. łącznej liczby oferowanych akcji.

– Ograniczenie zadłużenia umożliwi nam dalsze inwestycje związane z rozwojem działalności – np. intensyfikację działań związanych z Allegro Smart! i Allegro Pay. Ten krok otworzy nam też drogę do potencjalnych fuzji i przejęć – wskazuje prezes zarządu Allegro.