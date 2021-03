Prezes Barbory: Planujemy zwiększać liczbę dostawców

Barbora to marka e-sklepów spożywczych działających w krajach bałtyckich. W styczniu 2021 roku weszła na polski rynek.

Obecnie koncentruje się na Warszawie i okolicach.

Planuje zwiększać liczbę dostawców o kolejne polskie lokalne firmy.

Olimpia Wolf: Jakie mają Państwo plany związane z rozwojem e-sklepu Barbora na polskim rynku?

Andrius Mikalauskas, CEO Barbora w Polsce: Obecnie koncentrujemy się na rozwoju usług na terenie Warszawy, poszerzaniu asortymentu oraz personalizacji, tak by doświadczenia zakupowe klientów i jakość obsługi były jeszcze lepsze. Jeśli zaś chodzi o rozszerzenie zasięgu, to w tej chwili jesteśmy w pełni skoncentrowani na aglomeracji warszawskiej. Zamierzamy stopniowo powiększać zasięg Barbory na tereny wokół stolicy. Kiedy już ugruntujemy swoją pozycję na rynku lokalnym i w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą, przejdziemy do kolejnego kroku. Tak właśnie postępowaliśmy do tej pory i taką strategię przyjeliśmy wchodząc do Polski.

Ile Barbora oferuje produktów spożywczych i czy w najbliższym czasie będzie poszerzać swój asortyment?

Nasza asortyment jest zbliżony do tego, jaki klienci mogą znaleźć w lokalnych supermarketach. Obecnie jest to ok. 5500 różnych produktów, w tym żywność, świeże produkty i artykuły codziennego użytku. Naszym głównym, strategicznym dostawcą jest sieć Stokrotka, choć współpracujemy również z mniejszymi, lokalnymi partnerami, takimi jak piekarnie. Cieszące się uznaniem klientów z Warszawy piekarnie Grzybki i Putka są już naszymi partnerami. Będziemy mieć również oddzielnych dostawców ryb oraz innych świeżych produktów. Z czasem planujemy zwiększać liczbę dostawców o kolejne polskie, lokalne firmy, wzbogacając w ten sposób ofertę sklepu.

Na jakie produkty Państwo stawiają?

Przywiązujemy dużą wagę do jakości produktów, dlatego jest to jedno z głównych kryteriów, jakimi kierujemy się przy wyborze naszych partnerów. Koncentrujemy się na świeżych i lokalnych produktach, więc współpracujemy z regionalnymi dostawcami. Jednocześnie wciąż poszukujemy kolejnych firm do współpracy z okolicy.