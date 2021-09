Prezes Biedronki: Przed nami 9 ambitnych celów

Biedronka opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok. Oprócz podsumowania dotychczasowej działalności, sieć handlowa informuje o swoich kolejnych celach na lata 2021–2023.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-09-2021, 14:17

Fot. Pedro Soares dos Santos

Biedronka odpowiada na apel ONZ

- Kolejne lata przyniosą nowe globalne wyzwania. Ich świadomość wymaga coraz bardziej zdecydowanego podejścia. Pomimo że na kolejne trzy lata pozostawiamy te same filary strategiczne, to postawiliśmy przed naszą organizacją bardziej ambitne cele. Odpowiadamy w ten sposób na apel Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wzywa, aby to dziesięciolecie stało się Dekadą Działań dla Celów Zrównoważonego Rozwoju, ostatecznie prowadzących do realizacji wizji na rok 2050. Wszędzie tam, gdzie mamy na coś wpływ, chcemy działać tak, aby – jak pisze ONZ – „budować świat taki, jakiego potrzebujemy i jaki wszyscy chcemy mieć”. I choć zdajemy sobie sprawę, że pełne osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga globalnej transformacji gospodarek i społeczeństw w stopniu znacznie większym niż możliwości naszej firmy, przyjmując strategię na lata 2021–2023 zobowiązujemy się do ich osiągnięcia w tych obszarach, w których działa nasza organizacja - informuje w raporcie Prezes Zarządu Pedro Soares dos Santos wraz z innymi członkami zarządu.

Zobowiązania zrównoważonego rozwoju Biedronki na lata 2021–2023:

1. Rozwój produktów dla osób o specjalnych potrzebach i preferencjach żywieniowych, takich jak produkty dedykowane dla wegan, wegetarian, produkty bez laktozy i/lub bezglutenowe.

2. Dobrowolne wprowadzenie oznakowania „bez GMO”/„Wyprodukowano bez stosowania GMO” dla 75% produktów żywnościowych marki własnej, które mogą zawierać składniki modyfkowane genetycznie (m.in. soja i kukurydza), pomagając w ten sposób konsumentom w podjęciu decyzji zakupowych – 55% rok 1 / 65% rok 2 / 75% rok 3.

3. Dalsze opracowywanie i wdrożenie programów promujących dietę śródziemnomorską oraz zdrowe nawyki żywieniowe – na podstawie rekomendacji ekspertów ds. żywienia z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. Oznakowanie produktów ułatwiające konsumentom podejmowanie świadomych wyborów żywieniowych i edukacja w tym zakresie.

4. Wyeliminowanie barwników innych niż te naturalnego pochodzenia ze składu 90% produktów marki własnej do roku 2023.

5. Wyeliminowanie wzmacniaczy smaku ze składu 90% produktów marki własnej do roku 2023.

6. Promowanie zdrowego żywienia wśród seniorów poprzez demokratyzację dostępu do produktów spożywczych marki własnej, które wpisują się w potrzeby żywieniowe osób 55+.

7. Oznakowanie 100% napojów alkoholowych marki własnej wartością energetyczną.

8. Stosowanie znaku ostrzegawczego dla kobiet w ciąży na etykietach 100% napojów alkoholowych marki własnej.

9. Stosowanie znaku dotyczącego bezpiecznej jazdy na etykietach 100% napojów alkoholowych marki własnej.