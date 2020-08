Prezes e-Izby: Podczas pandemii zakupy spożywcze w sieci stały się możliwe niemal w całej Polsce (wideo)

Marcowe badanie „E-commerce w czasie kryzysu 2020” wskazuje, że już na początku kwarantanny aż 38 proc. internautów zdecydowało się zrobić zapasy produktów codziennych, spożywczych i leków właśnie w sieci. To sprawiło, że branża musiała szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Widać to chociażby po zwiększeniu zasięgu – dotąd podstawowe artykuły żywnościowe można było zakupić w internecie przede wszystkim w Warszawie, obecnie jest to możliwe niemal w całej Polsce.

– To jest ogromna rewolucja i sukces branży spożywczej, że potrafiła dostosować się do wymagań konsumentów w czasie pandemii – mówi agencji Newseria Biznes Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej. – Analogiczną sytuację obserwujemy w branży e-grocery w całej Europie.

Konsumenci uznali, że to właśnie sieci spożywcze najlepiej poradziły sobie z pandemią i dostosowały się do nowych realiów. Według badania „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” 71 proc. kupujących produkty spożywcze online jest zadowolonych z ich dostępności, podczas gdy w marcu było to jedynie 41 proc. Żywność to niejedyna branża, w której sprzedaż w dużej mierze przeniosła się do internetu.

– W czasie lockdownu sprzedaż wielokanałowa praktycznie nie istniała z uwagi na zamknięte sklepy i ograniczenia w korzystaniu z tradycyjnego handlu. Polacy zostali niejako zmuszeni do dokonywania zakupów w e-sklepach, ale okazało się, że także po lockdownie wykorzystują ten kanał sprzedaży. E-commerce stał się naturalnym środowiskiem dla konsumentów, którzy szybko zmienili swoje nawyki zakupowe. Myślę, że ta sytuacja utrzyma się na dłużej – mówi ekspertka.

Jak pokazuje badanie e-Izby, już 72 proc. polskich internautów robi zakupy w sieci (o 15 pkt proc. więcej niż rok temu). Mniej więcej co czwarty zaczął kupować przez internet właśnie przez pandemię.

– Z naszego raportu wynika, że konsumenci są jeszcze ostrożni, wolą pozostać przy zakupach w internecie, niż pójść do sklepu stacjonarnego. Być może po pandemii te nawyki się zmienią i konsument wróci do sklepu stacjonarnego, natomiast my nie zanotowaliśmy boomu po ich otwarciu. Nadal obawiamy się zarażenia wirusem, w związku z czym wybieramy zakupy przez internet – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska.