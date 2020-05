Prezes e-Izby: Sektor e-handlu żywnością będzie nadal szybko rósł

- Bieżąca sytuacja jest ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców i handlu. Według raportu e-Izby ,,e-Commerce w czasie kryzysu 2020”, najczęściej kupowanymi kategoriami w e-commerce w okresie kwarantanny są chemia domowa, produkty spożywcze, odzież i obuwie, sport, zdrowie, kultura i rozrywka. Rezygnujemy natomiast z zakupów związanych z wyposażeniem domu czy zmianą samochodu. Ograniczyło to aż 28% badanych - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

- Wyniki badania ,,e-Commerce w czasie kryzysu 2020” wyraźnie wskazują, że klienci wybierają zakupy w internecie. Również mieszkańcy mniejszych miast wybrali internet w celu zaopatrzenia się w środki higieniczne lub detergenty. Wyniki raportu pokazują też, że sytuacja ma bezpośredni wpływ na rozwój e-commerce w Polsce oraz na zmianę nawyków zakupowych u Polaków - dodaje.

- Zamknięcie sklepów stacjonarnych na czas epidemii spowodowało, że retailerzy i inne biznesy zaczęli szybciej transformować cyfrowo i dostosowywać się do realiów i zmian nawyków zakupowych klientów. E-commerce to nadal wyzwanie dla tej branży handlu. Zbyt duża liczba zamówień online powoduje zbyt długi czas oczekiwania na towar - tłumaczy.

Podkreśla jednak, że w ostatnim czasie nastąpiło dużo zmian w tym sektorze. - Na uwagę zasługują działania Carrefoura i Biedronki, a także Auchan, który sprzedaje artykuły spożywcze przez Allegro. Carrefour uruchomił usługę click & collect oraz możliwość sprawdzenia, czy w Carrefourze jest tłum klientów. Biedronka wprowadziła zakupy przez internet w 10 miastach przez aplikacje Glovo - mówi Patrycja Sass-Staniszewska.

- To rewolucyjne podejście powoduje, że spożywka online staje się już procesem ogólnopolskim, a nie jak jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy zakupy e-spożywcze można było zrobić tylko w Warszawie. Pamiętajmy również, że sytuacja pandemii nie zakończy się tak szybko, nie zniknie z dnia na dzień. Nadal, nawet po powrocie do rzeczywistości sprzed pandemii będziemy starali ograniczać nasze kontakty bezpośrednie do minimum. W związku z tym sektor handlu będzie nadal szybko rósł, ponieważ wiele osób, które teraz skorzysta z opcji zakupów przez internet, nadal będzie to robić ze względu na wygodę, szybkość i bezpieczeństwo - podsumowuje.