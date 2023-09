Sieć E.Leclerc wprowadza nową strategię, która jest odpowiedzią na zmieniające się trendy zakupowe, a także kluczem do zrównoważonego i efektywnego zarządzania finansami w życiu codziennym. Na czym będzie ona polegała?

O szczegółach dotyczących nowej strategii sieci poinformowano podczas konferencji prasowej E.Leclerc (5.09), która była wydarzeniem otwierającym warszawskie Targi Żywności. Jak podkreślono, nowa strategia będzie oferowała zarówno wybór i jakość w dobrej cenie.

Eksperci przytoczyli podczas konferencji prasowej wyniki badania przeprowadzonego przez NielsenIQ, z których wynika m.in. iż jedynie jedna czwarta społeczeństwa ocenia swoją sytuację finansową jako stabilną. Ponadto wielu respondentów przyznało, że ich głównym celem jest szukanie oszczędności.

Działalność E.Leclerc a pandemia / wybuch wojny / inflacja

Podczas konferencji obecny był Prezes E.Leclerc Polska, Jean-Philippe Magre, który w rozmowie z Portalem Spożywczym powiedział, które z wydarzeń ostatnich lat miało największy wpływ na zmianę modelu zakupowego Polaków, pandemia Covid-19, wybuch wojny w Ukrainie czy inflacja.

- Każde z tych wydarzeń po kolei miało swój udział w zmieniających się trendach konsumenckich. Za każdym razem myśleliśmy, że mamy do czynienia z jednorazową anomalią - podkreślił Jean-Philippe Magre, Prezes E.Leclerc Polska. To była duża trudność zarówno dla nas, detalistów, jak również dla naszych klientów. Mamy świadomość, że musimy dostosowywać się do zachodzących zmian.

Jak dodał Prezes E.Leclerc, należy odzwyczaić się od stabilności i działać w innym trybie. Pomimo tego, że pojawiające się wyzwania wymagają od zespołu elastyczności, pomysłowości i szerokiej wyobraźni, działają również mobilizująco.

- W E.Leclercu mamy bardzo dobry zespół, który się nieustannie wzmacnia. Oczywiście wolelibyśmy nie mieć tego rodzaju wyzwań, jednak czujemy, że dają nam one możliwość, aby być bliżej klientów i dostosować się na bieżąco do ich potrzeb.

Jean-Philippe Magre zwrócił uwagę, iż często mówi się, że inflacja jest dobrym czynnikiem dla detalistów. Jednak jak podkreślił, nie wtedy, kiedy łamie to zaufanie klientów w przyszłości.

- Inflacja dotyczy wszystkich, ale nie wszystkich dotknęła w ten sam sposób. Dlatego musimy mieć na względzie fakt, iż budżet osób, które zaciągnęły kredyt na mieszkanie, mają na utrzymaniu rodzinę, zmniejszył się w sposób znaczący.

Nowa strategia E.Leclerc: wybór i jakość w dobrej cenie

E.Leclerc wystartował z nową strategią, której głównym przesłaniem jest oferowanie wyboru i jakości w dobrej cenie, m.in. poprzez skupienie się na rozwoju marek własnych. Według badań przytoczonych podczas konferencji, to właśnie ich udział wartościowy w koszyku FMCG rośnie szybciej niż produktów markowych. Na tę chwile wynosi on 22,1%, to wzrost rzędu 1,5 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym. To właśnie artykuły pod własnym szyldem mają zagwarantować utrzymanie korzystnych cen i atrakcyjnej oferty.

Podczas rozmowy zapytaliśmy Prezesa E.Leclerc Polska, czy sieć odczuwa konkurencję na polskim rynku zakupowym.

- Polski rynek detalistów jest jednym z najżywszych rynków w Europie, jeżeli nie największy. Wprowadzana strategia jest echem naszych refleksji w kontekście wartości, czynników, które odróżniają nas od konkurencji, a także przyczyn w wyniku których klienci rezygnują z zakupów w danej sieci. Dlatego zależy nam na tym, aby budować relacje z klientem nie tylko poprzez reklamy, ale przede wszystkim platformę, która wiąże strategię handlową z marketingiem. Stawiamy na szeroki wybór produktów, ich jakość, inny asortyment niż konkurencja, a także atrakcyjne ceny.

Plany E.Leclerc na najbliższe kwartały

Jak podkreślił Prezes E.Leclerc Polska, w planach sieci są działania operacyjne i niewidoczne na zewnątrz procesy informatyczne, które są dużym przedsięwzięciem pod względem inwestycji, jak również zarządzania.

- Celem wszystkich naszych działań jest dążenie do większej wydajności. Działając na tak specyficznym i konkurencyjnym rynku mamy ograniczone pole do "ulepszenia" marży. Dlatego pracujemy nad tym, aby struktura kosztów była bardziej wydajna.

Ponadto Jean-Philippe Magre poinformował, że do końca roku sieć planuje otwarcie nowego sklepu w Jeleniej Górze, o powierzchni 5 tys. m2, ze stacją benzynową.

