Prezes EPP: Omnichannel nie oznacza końca handlu tradycyjnego

Handel tradycyjny musi przechodzić transformację. W dużej mierze już tak się dzieje. Firmy handlowe bardzo mocno inwestują w e-commerce. Centra handlowe muszą się do tego trendu dopasować. To nie oznacza końca handlu stacjonarnego – tłumaczy Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.

Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.: Handel tradycyjny musi przechodzić transformację, fot. PTWP

- Nie wierzę, że świat będzie wyglądał tak, że wszyscy będziemy pracować w domu i zamawiać produkty przez internet, które dostarczy rzesza kurierów. Nawet jeśli to będą wehikuły elektryczne, to one też przecież mają wpływ na środowisko, na pewno nie jest on zerowy. Dlatego mocno wierzę w omnichannel, a zatem również w długoterminową rolę dla handlu stacjonarnego - przyznaje Tomasz Trzósło.

