Prezes EPP: wyniki odwiedzalności naszych galerii rosną z tygodnia na tydzień i zbliżają się do ubiegłorocznych poziomów

EPP, największy właściciel centrów handlowych w Polsce, przy okazji prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2020 roku, podał aktualne dane dotyczące obszaru operacyjnego. We wrześniu 2020 roku poziom odwiedzalności dla całego portfela obiektów handlowych spółki osiągnął 85% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. Jest to znaczący wzrost z poziomu 46% rdr w pierwszym tygodniu maja, gdy centra handlowe w Polsce zostały ponownie uruchomione.