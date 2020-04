Prezes GK Specjał: Aby móc zapewnić Polakom dostęp do żywności, zwiększamy zatrudnienie

- Ostatnie dni pokazały, jak trudne wyzwania stoją przed nami w najbliższych tygodniach, miesiącach w związku z epidemią koronawirusa. Epidemia to trudny czas dla nas wszystkich. Jednak dla GK Specjał, sklepów, to czas w którym wszyscy na nas szczególnie liczą. Musimy zapewnić milionom Polaków bezpieczny dostęp do niezbędnych artykułów żywnościowych i przemysłowych. To na nas spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie łańcucha dostaw: producent- dystrybutor- sklep-klient. Aby móc zapewnić Polakom dostęp do żywności potrzebujemy dodatkowych zasobów ludzkich Aktualnie zwiększamy rekrutację na stanowiska: magazynier, kierowca, sprzedawca - mówi Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Grupy Specjał.

- W ostatnich tygodniach zmierzyliśmy się ze zwiększoną ilością zamówień towarów. Pracujemy w zmianowym systemie pracy zapewniając bezpieczeństwo poszczególnych zespołów pracowniczych. Cała nasza firma pracuje na zwiększonych obrotach, zapewniając ciągłość dostaw. Pomimo trudnej sytuacji w kraju, dostarczanie żywności jest naszym priorytetem i zapewniamy, że nie ma zagrożenia zerwania dostaw - dodaje.

- Powołaliśmy specjalny zespół ds. COVID-19, który stale monitoruje sytuację i na bieżąco wdraża we wszystkich obszarach biznesowych Grupy Kapitałowej Specjał wytyczne, zarówno Ministra Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa i zwiększania bezpieczeństwa, pracownikom, klientom. We wszystkich obszarach biznesowych GK Specjał wprowadziła odpowiednie procedury bezpieczeństwa i najwyższe standardy higieny - podkreśla Krzysztof Tokarz.

- Wprowadziliśmy między innymi dostawy do naszych magazynów, bez osobistego kontaktu kierowcy dostawcy ze służbami działu przyjęć, wprowadziliśmy obowiązkowy pomiar temperatury wszystkim pracowników logistyki, dodatkowo pracownicy zostali wyposażeni w niezbędne środki do dezynfekcji oraz przeszkoleni z procedury minimalizowania zagrożenia roznoszenia się wirusa. We wszystkich obiektach GK Specjał wdrożono procedury stałej dezynfekcji, ograniczenia spotkań, zakazu wizyt osób zewnętrznych, brak migracji pracowników pomiędzy oddziałami. Wszystkie te działania zostały wprowadzone, aby zakupy w GK Specjał były bezpieczne - podsumowuje.