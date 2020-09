Prezes GK Specjał: Dysponujemy sporą pulą środków finansowych przeznaczonych na inwestycje

- Zastanawiamy się nad tym analizując różne koncepcje i możliwości spożytkowania tych środków i na razie nie chciałbym jeszcze przedstawić konkretnych zamierzeń. W ostatnich miesiącach najwięcej inwestowaliśmy w różnego rodzaju systemy informatyczne służące unowocześnieniu naszego funkcjonowania w coraz trudniejszych warunkach zewnętrznych. Są to inwestycje co prawda kosztochłonne, jednak biorąc pod uwagę ich efektywność i wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw relatywnie tanie, gdyż zwrot poniesionych nakładów może nastąpić dosyć szybko - wyjaśnia prezes.

W 2019 firma przyjęła bardzo ambitny plan rozwoju firmy. Założono że w tym roku obroty wzrosną o co najmniej 25 proc. - Mimo trudnych warunków funkcjonowania, także z powodu pandemii, wyniki pierwszego półrocza wskazują, że plan ten nadal pozostaje w pełni aktualny. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wzrosty sprzedaży były zgodne z założeniami. Udało się to osiągnąć w dużej mierze dzięki obniżce naszych marż o blisko 10 proc., co zaowocowało także obniżeniem ceny wielu produktów. Oznacza to więc, że przyjęliśmy na siebie odpowiedzialność za utrzymanie,

lub obniżenie cen w naszej ofercie, bowiem ogromna część producentów w tym czasie raczej podwyższała ceny, niż je obniżała - zaznacza Krzysztof Tokarz.